Tidjane Salaün en bave pas mal depuis le début de la saison, malgré une évident envie de bien faire. Cette nuit ? L’ailier des Hornets a lâché son plus gros match de la saison, et il a même failli rentrer le shoot de la gagne. Enfin il l’a mis, mais ça n’a pas suffi. C’est bien gamin, ça vient !

Si vous regardez les Hornets cette saison, vous le faites probablement pour l’une de ces deux raisons : 1) regarder le très individuel LaMelo Ball prendre 35 tirs par match mais avec pas mal de classe et/ou 2) suivre le début de carrière laborieux mais courageux de Tidjane Salaün dans une équipe qui souffle le chaud et le froid.

Cette nuit ? On a clairement fait les deux.

LaMelo Ball a été aussi insupportable que phénoménal (32 points à 11/35 au tir dont 7/20 du parking, 10 rebonds, 7 passes et 7 balles perdues), il a clairement passé son match à faire du 1 vs 5 déguisé mais a lâché un dernier quart d’anthologie, enfin c’est ce qu’on aurait dit si c’était Steph Curry. Au final les Hornets se sont inclinés face à Miami, à cause d’un énorme tir de Tyler Herro notamment, parce que Cody Martin a loupé deux lancers cruciaux, aussi, et parce qu’ils sont une moins bonne équipe, principalement.

Mais la belle histoire de la nuit à raconter, on vous le dit, c’est bien celle de Tidjane Salaün.

Pauvre Tidjane Salaün, bien en galère depuis le début de saison, même pas le meilleur Français de son équipe alors que le deuxième ne prend pas un tir. La tête toujours bien sortie des épaules, buste en avant et body language de troisième guerre mondiale même à -30 dans le dernier quart, on valide l’envie d’avoir envie. Mais cette nuit, TS – pas top les initiales – a joint les actes à la volonté, en étant clairement le facteur X de son équipe.

Tidjane Salaün goes baseline to throw it DOWN 💪 pic.twitter.com/25Xj7Ckm4z

— NBA TV (@NBATV) November 28, 2024

Une nouvelle fois titulaire, Tidjane a été présent en défense et productif en attaque, enchainant les bons choix même s’il a – encore – beaucoup attendu le ballon sans le voir. Agressivité, adresse de loin, des ballons volés, on valide absolument tout le match de l’ancien Choletais et très franchement c’est bon signe pour la suite !

17 points à 7/12 au tir dont 3/7 du parking, 4 rebonds, 2 passes et 3 steals en 38 minutes

Record en carrière aux points marqués, au nombre de tirs rentrés, au nombre de tirs à 3-points rentrés, au nombre d’interceptions et aux minutes jouées. La preuve d’un abattage total et d’un vrai gros match, tout simplement, qui aurait pu grimper direct dans le Top 3 de ses souvenirs si les Hornets l’avaient emporté puisqu’en plus de cette ligne de stats gourmande, Tidjou a bien failli inscrire le tir du match, mais ça c’était avant que Tyler Herro ne porte bien son nom…

REBOND DIABATE, SHOOT IMMENSE DE TIDJANE SALAÜN !!! 🇫🇷😍 pic.twitter.com/moov7aaaoE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2024



Bravo Tidjane, on ne parlera peut-être pas encore d’un déclic, mais on a vu cette nuit que le gamin avait (bien évidemment) les compétences pour cartonner à ce niveau, malgré quelques réticences de début de saison. Prochain match vendredi soir face aux Knicks, on a déjà hâte d’y être.