Alors celle-là, on aurait pas posé le PEL dessus. Avec un bilan de 17-1 dont 10-0 à domicile, les Cavs étaient “plutôt favoris” face aux très moyens Hawks d’Atlanta. Et si vous êtes du genre concentré, vous avez donc déjà compris ce qu’il s’est passé cette nuit à la Rocket Mortgage Fieldhouse.

Cette saison les Cavs sont quasiment intraitables. Seuls les champions NBA en titre de Boston ont su s’imposer face à l’équipe de Kenny Atkinson, et on était jusqu’à cette nuit rendu à un bilan immaculé de 10-0 quand Cleveland évolue dans l’Ohio.

Dans ces conditions la venue d’un meneur hirsute et de sa jeune garde ne représentaient pas forcément de très gros danger, mais la NBA est une jungle dans laquelle le premier tapir venu peut se transformer en lion s’il a un peu les crocs. Cette nuit le tapir était un faucon, faut se l’imaginer à 4h41, et les Hawks ont donc revêtu avec délectation l’habit de celui qui vainc l’invicible.

Un superbe match des joueurs de Quin Snyder, un Trae Young en général en chef qui tape son record en carrière à la passe (22 offrandes !), et le trio De’Andre Hunter – Onyeka Okongwu – Bogdan Bogdanovic en sortie de banc… tout ça a donc fortement contribué à casser la série de Cavs pourtant très bien partis en début de match. Jalen Johnson a également pris ses responsabilités, mais le plus beau de nos hugs sera ce matin pour Zaccharie Risacher, initiateur en début de seconde mi-temps de la fronde venue de Géorgie.

11 points de suite en sortie de vestiaire, tout en calme et en volupté comme à son habitude, et petit à petit les Hawks qui se prennent à y croire, malgré le match très complet d’Evan Mobley (22/12/5/4/3) et le réveil un peu tardif de Donovan Mitchell (30 points au final). On évitera de tirer sur un Quin Snyder qui donne 17 minutes de temps de jeu au et qui le sort la moitié de la seconde mi-temps dès qu’il a la main un peu chaude, et on retiendra donc ce 27 novembre comme le jour lors duquel les Cavs ont enfin consenti à perdre chez eux. Et que cet exploit fut initié, entre autres, par un beau gosse français.