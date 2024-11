Quatorze matchs avaient lieu cette nuit et on ne va pas se mentir… le repas ne fut pas fameux. Quelques belles perfs de Français tout de même, une fin de série à Clevelandet quelques money times intéressants… on vous résume tout ça !

Les résultats de la nuit :

Ce qu’il faut retenir

James Harden s’est déguisé en James Harden 2018 à Washington. 31 points à la mi-temps, 43 au final, et évidemment que les Clippers ont tabassé les Wizards.

Superbe match entre les Sixers et les Rockets. Jalen Green incandescent, le duo Eason / Thompson génial en sortie de banc, Sengun solide en fin de match, voilà qui a “suffi” à offrir la win à Houston, contre une équipe de Philly valeureuse mais qui commence à collectionner salement les défaites cette saison. Tyrese Maxey a fait tout ce qu’il a pu mais… qu’elle parait longue cette saison 2024-25.

Le Magic ça déroule. Lonzo Ball a rejoué mais son retour a été éclipsé par la grosse perf collective des Floridiens.

On a absolument pas regardé le Pacers – Blazers, on va pas se mentir.

Première défaite à domicile de la saison pour les Cavs, Atlanta n’avait pas la gueule du braqueur parfait mais Trae Young (22 passes) en a décidé autrement.

Le Heat a failli se faire LaMeloballiser mais Tyler Herro a sorti la brouette.

Les Knicks ont manqué d’envie à Dallas, 15 points d’écart au final mais 35 en ressenti.

Dejounte Murray était de retour pour les Pelicans, mais les Raptors ont gâché son moment.

Les Wolves ont lâché un énorme choke au dernier quart et ont laissé De’Aaron Fox, Malik Monk et les Kings prendre la win.

Pas de Ja Morant mais un super Marcus Smart pour les Grizzlies, qui l’emportent face aux infâmes Pistons.

Les Lakers ont cassé la belle dynamique des Spurs grâce à une grosse performance collective.

Nikola Jokic s’est régalé face au Jazz (30/10/7), et dîtes-vous qu’il s’est quasiment arrêté de jouer après le premier quart-temps.

Sans Cam Thomas, absent pour plusieurs semaines, les Nets ont tout de même battu des Suns de retour au complet. La NBA, where chelou happens.

Le Thunder a failli craquer face aux Warriors mais s’en sort finalement grâce à 35 pions de Shai Gilgeous-Alexander et un gros Isaiah Hartenstein.

Les Français de la nuit NBA

20 points, 10 rebonds et 3 contres pour Victor Wembanyama face aux Lakers

Sidy Cissoko et Armel Traoré se sont croisés dans le garbage time, et Armelito a même eu le temps de scorer 2 points.

Zaccharie Risacher a planté 17 points pour aider les Hawks à infliger leur première défaite à domicile de la saison aux Cavs.

Meilleur match de la saison pour Tidjane Salaün face au Heat !

Moussa Diabaté a fait une Moussa Diabaté (0 point et 11 rebonds)

9 points, 7 rebonds et 4 contres pour Rudy Gobert face aux Kings

Rayan Rupert a fait une Rayan Rupert, zéro vanne… (0 points en 3 minutes)

Guerschon Yabusele a lui aussi été parfait cette nuit, mais lui aussi a perdu (face aux Rockets)

Bilal Coulibaly a été discret face aux Clippers (3 points et 4 rebonds), Alexandre Sarr s’est un peu plus montré (13 points et 5 rebonds)

Pacôme Dadiet n’a pas joué à Dallas, peut-être que les Knicks étaient trop forts.

Le highlight de la nuit

Une BOURRASQUE 😭😭😭👊💨

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2024

Le point TTFL du matin

Les classements

Le programme de ce soir

Rien du tout… les Américains vont se régaler avec la dinde de Thanksgiving.