Qui dit programme XXL en NBA dit des Français à la pelle sur les parquets. Cette nuit, ils étaient… 13 (!) à fouler les terrains de la Grande Ligue et parmi eux, Guerschon Yabusele a brillé avec 22 points dans la nouvelle défaite des 76ers.

Les résultats de la nuit :

Bilal Coulibaly

Soirée compliquée pour Bilal dans le marasme des Wizards. Seulement 3 petits points à 1/6 au tir. À l’image de ses copains, le jeune sorcier a été impuissant face aux Clippers.

Alexandre Sarr

À l’inverse de son collègue, Alexandre Sarr a essayé de sortir la tête de l’eau face aux Voiliers. Malgré ses 13 points et 5 rebonds, il s’est quand même mangé une mixtape de la part d’Ivica Zubac. On a dit que le Français avait essayé de sortir la tête de l’eau, pas qu’il avait réussi.

Nicolas Batum

Troisième Français de cette rencontre entre Clippers et Wizards et Nicolas Batum a fait ce qu’on attendait de lui. 3 points avec un petit tir à longue distance pour la forme assorti de 3 rebonds et 2 passes.

Guerschon Yabusele

Les soirs se suivent et se ressemblent. Guerschon Yabusele s’illustre, mais les 76ers continuent de perdre. Guersch a planté 22 points à 7/12 au tir, mais ce fut insuffisant pour renverser les Rockets. Si ça peut le consoler, on lui décerne le trophée du meilleur Français de la soirée.

Guerschon Yabusele tonight

22 points

7 rebounds

2 assists

58% FG

Another big game from Yabu 🔥 pic.twitter.com/TfJLggZXNs

— Sixerdaily on IG (@Sixerdaily) November 28, 2024

Rayan Rupert

À peine 3 minutes au compteur, rien de bien folichon à se mettre sous la dent du côté de Rayan Rupert.

Zaccharie Risacher

Par contre du côté de Zaccharie Risacher, là il y a des choses à se mettre sous la dent. Le numéro 1 de la dernière Draft plante 17 points sur la meilleure équipe de l’Est et en plus, les Hawks s’imposent. Que demander de plus ?

Moussa Diabaté

Une soirée dans les standards du Dennis Rodman français. Aucun point inscrit, 11 rebonds et une défaite de Charlotte. Finalement, c’est le scénario habituel pour Moussa Diabaté.

Tidjane Salaün

On a le plaisir dee vous annoncer que Tidjane Salaün a enfin trouvé la mire ! L’ex-pensionnaire de Chôlet a mis 17 points à 7/12 au tir, le tout accompagné de 4 rebonds et 2 passes. Une belle performance pour le rookie, on ne l’attendait plus et elle nous mettrait presque la larme à l’œil.

Pacôme Dadiet

0 + le temps de jeu de Pacôme Dadiet = la tête à Toto.

Écoutez, on s’amuse comme on peut vu qu’il ne joue pas.

Rudy Gobert

Rudy Gobert a dû passer une super soirée puisqu’il a assisté en avant-première à l’effondrement des Wolves. Ses 9 points et 7 rebonds n’ont rien pu faire pour empêcher le marasme collectif de Minnesota, tombés face aux Kings.

Victor Wembanyama

Le duel Victor Wembanyama contre Anthony Davis devient petit à petit immanquable. Cette nuit, Wemby est retombé dans ses travers avec de la maladresse à 3-points (2/9), mais il finit malgré tout à 20 points et 10 rebonds.

WEMBY A DIT NON À AD ! pic.twitter.com/IDvuzGmSYh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2024

Sidy Cissoko

Vu que les Spurs se sont fait exploser par les Lakers, Sidy Cissoko a pu gratter un bout de garbage time. Seulement trois minutes au compteur histoire de se dégourdir les jambes.

Armel Traoré

Après avoir tout explosé en G League, Armel Traoré a joué un peu moins de trois minutes hier soir, le temps de mettre deux petits points et de filer à la douche.