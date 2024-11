Parmi nos Frenchies qui ont traversé l’Atlantique, deux se régalent en G League : Armel Traoré et Killian Hayes.

Armel Traoré participait au derby de Californie version G League. Dans le duel entre les San Diego Clippers et les South Bay Lakers, le néo-Angelino a sorti un énorme double-double : 17 points, 22 rebonds et 3 contres.

Armel Traoré stuffed the stat sheet in @SouthBayLakers win tonight! The @Lakers two-way signee posted 17 points and a career-high 22 rebounds for a double-double. This marks Armel’s third double-digit rebounding game of the season. 👏🙌 pic.twitter.com/qxuCgZCFgf

— NBA G League (@nbagleague) November 27, 2024

En plus de cette très grosse performance, Armel Traoré a marqué l’histoire de l’équipe de G League des Lakers.

Avec ses 22 prises, l’ancien de Blois bat son record personnel, mais surtout il bat le record de franchise de South Bay. Pour ponctuer une soirée déjà réussie, son équipe s’est imposé 95-85.

Une belle performance qui pourrait bien taper dans l’œil d’un certain JJ Redick.

On traverse le pays pour partir en direction des Long Island Nets pour parler de Killian Hayes. L’ex-Piston a brillé dans la défaite de son équipe face aux Skyhawks (105-122) avec 15 points, 7 rebonds et 10 passes décisives. Kiki réalise son premier double-double en G-League même si tout n’est pas rose avec une adresse à 3-points qui laisse toujours à désirer (1/6).

Espérons que Killian Hayes puisse (enfin) trouver la mire assez rapidement afin de tenter à nouveau l’aventure dans la Grande Ligue. Pour le moment, le numéro 7 de la Draft 2020 pose 13,6 points et 6,7 passes de moyenne pour les Long Island Nets.

Source texte : X / NBA G-League