Khris Middleton de retour sur les parquets en fin de semaine ?

Vainqueurs de sept de leurs huit derniers matchs, les Bucks vont beaucoup mieux. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, ils pourraient bientôt être renforcés par le retour de Khris Middleton.

Opéré des deux chevilles durant l’intersaison, Middleton n’a pas encore joué la moindre minute cette saison. Cela est sur le point de changer.

D’après Shams Charania d’ESPN, l’ancien All-Star des Bucks a enchaîné pour la première fois en début de semaine les scrimmages en 5-contre-5, et viserait un retour après Thanksgiving ce jeudi. Middleton a déjà reçu le feu vert des médecins pour rejouer mais ne se sentait pas encore prêt physiquement pour revenir. Visiblement, ça va de mieux en mieux.

Pour info, le prochain match de Milwaukee est prévu samedi contre Washington à la maison.

Même si les Bucks vont beaucoup mieux depuis deux semaines, ils ont besoin du retour de Khris Middleton pour vraiment retrouver les hauteurs de la Conférence Est, et potentiellement concurrencer Boston, Cleveland ou New York. Membre clé du titre de 2021, Middleton enchaîne les blessures depuis et n’est plus le joueur calibre All-Star qu’il était il y a encore deux-trois ans. Peut-il, à 33 balais, retrouver son top niveau en même temps qu’il retrouve les terrains ?

C’est évidemment trop tôt pour le dire. Néanmoins, les Bucks se contenteront de cette update encourageante, eux qui veulent surfer sur la vague positive du moment. Pour rappel, le trio Middleton – Giannis Antetokounmpo – Damian Lillard n’a joué que 42 matchs ensemble depuis l’arrivée de Dame à l’intersaison 2023. Le bilan des Bucks avec leur Big Three ? 28 victoires – 14 défaites.

