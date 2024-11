Il ne s’appelle pas Cooper Flagg mais il fait partie des prospects les plus attendus en vue de la Draft NBA 2025. Ce gars-là, c’est Dylan Harper, le combo guard de Rutgers qui vient de sortir une performance XXL face à Notre Dame.

Quand on est le fils de Ron Harper, ancien meneur cinq fois champion NBA, il faut parfois taper du poing sur la table. C’est ce qu’a fait Dylan mardi soir lors de la rencontre opposant Rutgers à Notre Dame.

Les stats du bonhomme ? 36 points, 6 rebonds, 6 passes, 12/22 au tir dont 2/6 à 3-points et 10/14 aux lancers-francs.

Dylan Harper TOOK OVER in @RutgersMBB's win over Notre Dame 😳

36 PTS | 6 REB | 6 AST pic.twitter.com/mFeBKm4mnS

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) November 27, 2024

Clairement, Harper a pris les choses en main pour porter Rutgers vers la win en prolongation (85-84), lui qui a marqué huit points en overtime en plus de planter le lancer-franc décisif dans les dernières secondes. Ses 36 unités sont un record de la saison pour un freshman (joueur de première année).

Déjà convaincant depuis le début de la saison NCAA (quatre matchs à minimum 20 points avant l’explosion d’hier soir), Dylan Harper booste encore un peu plus sa cote en vue de la prochaine Draft NBA. Cette dernière est évidemment encore loin (fin juin 2025) mais si Harper continue à enflammer les parquets comme il le fait actuellement, il semble promis au Top 3 et peut-être même plus.

Avec Cooper Flagg et son coéquipier à Rutgers Ace Bailey (10 points hier), Dylan Harper est considéré comme l’un des plus gros espoirs de sa classe.

Dylan Harper (36 points, 6 assists, 6 rebounds, 1 turnover, the winning free throw) greets his proud father and mother before receiving a standing ovation on his way to the locker room: pic.twitter.com/Pwlxw9a5nF

— Brian Fonseca (@briannnnf) November 27, 2024

À lire également :