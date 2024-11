NCAA : Cooper Flagg et Duke tombent face à Kansas

La nuit dernière, en marge des matchs NBA, les yeux des fans de basket étaient rivés sur Las Vegas, où Cooper Flagg et son équipe de Duke affrontaient Kansas dans un choc attendu. Choc il y a eu, avec une victoire finale des Jayhawks de Kansas (75-72) face à un Flagg qui n’a pas vraiment vécu une belle soirée.

Grand favori pour être le premier choix de la prochaine Draft NBA, Cooper Flagg voulait forcément marquer les esprits du côté de Vegas hier soir. Mais comme lors de la première défaite de Duke contre Kentucky il y a deux semaines, les scouts les plus exigeants retiendront avant tout sa fin de match compliquée.

Dans les deux dernières minutes, Flagg a manqué un lancer-franc et a surtout perdu un ballon crucial alors qu’il tentait d’attaquer un défenseur plus petit. Forcément ça coûte cher dans un match qui s’est joué en une possession.

Cooper Flagg with another turnover in the clutch (plus a missed free throw). Finished the game with just 13 points and 4 turnovers.

But hey, he got two cool dunks!!!!!!

(PS: I know he is 17 and very good, but let's chill on acting like he's the next coming of [insert HOFer])

— Bruno Beidacki (@BrunoBeidacki) November 27, 2024

Alors que certains sur les réseaux n’hésitent pas à qualifier Cooper Flagg de “turnover machine”, n’oublions pas que le jeune phénomène a sorti une grosse deuxième mi-temps pour porter Duke. Auteur de 13 points, 5 rebonds et 3 passes au total, Cooper Flagg est monté en puissance après une première période très discrète (et l’expulsion du pivot adverse Hunter Dickinson).

Plus agressif, bien décidé à attaquer le cercle et à mettre la pression sur la défense adverse, Flagg a notamment lâché cet énorme tomar !

COOPER FLAGG 😱🔨

pic.twitter.com/jxX3EJ4Lgm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 27, 2024

Une action qui fait forcément le buzz ce matin, mais qui ne peut pas effacer complètement le résultat final.

En tant que freshman, Cooper Flagg – seulement 17 piges – connaît logiquement des hauts et des bas pour ses débuts avec Duke en basket universitaire. Mais le talent et le potentiel du garçon sont indéniables. Sur les six premiers matchs de la saison, Flagg tourne à 17 points, 8 rebonds, 4 passes, 1,5 interception et 1,5 contre.

