Pour son troisième match de la saison en NCAA, Cooper Flagg a encore assuré. Si le Dukie n’a pas pu éviter la défaite des Blue Devils face à Kentucky, Coop a au moins eu le mérite de tout tenter. L’ailier boucle la rencontre avec 26 points et 12 rebonds, et commence à monter en puissance dans la compétition.

C’est sûrement le prospect le plus scruté de l’année. Annoncé comme le possible, pour ne pas dire probable, futur premier choix de la Draft 2025, Cooper Flagg parfait son apprentissage sur le circuit universitaire. L’ailier s’est engagé pour la prestigieuse université de Duke, et découvre la NCAA depuis le début de saison. Une découvert expresse, puisque Coop n’a pas vraiment eu besoin de temps d’adaptation. Déjà très bon pour son premier match contre Maine, le Dukie a récidivé cette nuit contre Kentucky.

Malgré la défaite des Blue Devils (77-72), Cooper Flagg a complètement marché sur les Wildcats. En 32 minutes passées sur le parquet, l’ailier envoyé 26 points, 12 rebonds et 2 contres. Si les pourcentages au tir peuvent encore être améliorés – 9/19 au total – force est de constater que le potentiel est là. À seulement 17 ans, Coop affiche déjà de très belles qualités. Seul point noir de la soirée, ses deux pertes de balles consécutives, à quelques secondes de la fin du match. M’enfin bon, le garçon est jeune, et a encore le temps de progresser.

Cooper Flagg vs Kentucky in a loss tonight…

How we feeling, he still our #1 PICK??? pic.twitter.com/1NWFrwAgTG

— Frankie Vision (@Frankie_Vision) November 13, 2024