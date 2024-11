Après la nuit dernière, les classements de la NBA Cup ont évolué et on commence à y voir plus clair. Alors, place à un petit tour d’horizon des équipes éliminées et des franchises qualifiées pour la phase éliminatoire.

Les résultats de cette nuit de NBA Cup

Wizards – Bulls : 108-127 (stats)

Heat – Bucks : 103-106 (stats)

Wolves – Rockets : 111-117 a.p. (stats)

Jazz – Spurs : 115-128 (stats)

Suns – Lakers : 127-100 (stats)

Les classements

Ça a pas mal bougé cette nuit. Dans le groupe A de l’Ouest, les Rockets prennent la tête et se qualifient pour le tour suivant. On reste dans la Wild Wild West, mais direction le groupe B où les Lakers ont subi leur première défaite de la compétition et laissent la première place filer aux Suns. Tout va se jouer sur l’ultime et dernier match.

À l’Est, il aurait fallu un miracle pour voir Washington se qualifier. Ce miracle n’aura pas lieu. Battus sèchement par les Bulls, les Wizards disent adieu à leurs espoirs de la qualification. Enfin, les Bucks font un grand pas en direction du tour suivant grâce à leur victoire face à Miami.

🏆 HOU (3-0) clinches West Group A

🏆 MIL improves to 3-0

🏆 CHI, PHX, SAS all move to 2-1#EmiratesNBACup continues Friday, 11/29! pic.twitter.com/lSOmF3fDAW

— NBA (@NBA) November 27, 2024

