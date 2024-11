Jae Crowder va signer chez les Kings

Du renfort à Sacramento ! Jae Crowder devrait faire son comeback chez les Kings pour apporter un peu de peps au banc de Light the Beam.

Sans franchise depuis la fin de la saison dernière, Jae Crowder avait réalisé un essai aux Kings en amont de cette saison, sans succès.

Sauf que rebondissement, Sacramento serait tout proche de signer l’ancien joueur des Bucks comme le révèle Shams Charania.

Et beh, Jae Crowder chez les Kings.

Welcome back l’ancien.

La bande de De’Aaron Fox traverse une période compliquée entre enchaînement de défaites (série en cours de quatre revers consécutifs) et blessures, il y a un sérieux besoin de sang neuf en Californie.

La solution à ces problèmes s’appellerait donc Jae Crowder. Si ses meilleures années sont derrière lui, le vétéran peut toujours apporter de la défense et du tir à 3-points. Deux qualités qui font cruellement défaut du côté de Sacramento.

L’arrivée de Jae-C donnerait également un coup de boost au banc des Kings et il en a cruellement besoin. À l’heure actuelle, la second unit de Light The Beam City ne brille pas puisqu’elle pointe à la 3ème position des pires bancs de NBA en termes de production offensive.

Sur le papier, cette arrivée serait une excellente nouvelle pour les Kings qui demandaient sérieusement à avoir du renfort.

Reste à savoir si cette signature peut relancer SacTown qui pointe actuellement à la 12ème place de l’Ouest avec un bilan de 8 victoires pour 10 défaites.

Source texte : Shams Charania