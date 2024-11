Les Kings enchaînent les défaites comme on enchaîne les toasts au réveillon de Noël. Avec quatre revers consécutifs, l’heure de la remise en question est (déjà) venue pour Sacramento. Alors, quel est ou du moins quels sont les problèmes de Light The Beam City ?

Dans toute équipe qui traverse une période de moins bien, on se penche rapidement sur le cas des stars. Pour Sacramento, le supposé Big 3 n’a semble-t-il pas grand-chose à se reprocher en ce début de saison : DeMar DeRozan tourne à 22 points – 4 rebonds – 4 passes, Domantas Sabonis propose 20 points – 13 rebonds – 6 passes tous les soirs, et De’Aaron Fox aligne 28 points – 5 rebonds – 6 passes.

Le Renard est même celui qui est le moins à pointer du doigt, puisqu’il restait sur un run lunaire de cinq matchs à 39 points, 4 rebonds et 7 passes avec des pourcentages ultra-propres (56% au tir, 52% de loin), avant de retomber sur terre contre le Thunder la nuit dernière.

Sauf que les stats individuelles, c’est bien, mais ça ne fait pas toujours gagner des matchs. Demandez à LaMelo Ball ce qu’il en pense. Malgré les exploits de Fox et les stats du Big 3, ça fait quatre revers de suite du côté de Sacramento et cinq en six matchs (bilan global de 8 victoires – 10 défaites).

Mais si les stars font le taf et que les Kings perdent quand même, c’est que le problème est bien plus profond en Californie.

Le tir à 3-points : le nerf de la guerre à Sacramento

Le tir à 3-points était source d’interrogation en amont de cette saison. Comment les Kings allaient mieux tirer de loin avec pour principale arrivée DeMar DeRozan ? Eh bien, on a l’honneur de vous annoncer qu’on a tiré en plein dans le mille avec cette question. Non seulement Sacramento ne sait pas tirer de loin, mais en plus les Kings ne défendent pas les tirs du parking.

SacTown est l’une des équipes les plus maladroites de la Ligue avec seulement 32,8% de réussite derrière l’arc. Un chiffre en baisse par rapport à la saison dernière (36,6% de réussite en 2023-24), qui s’explique notamment par le départ d’Harrison Barnes et l’arrivée de DeMar DeRozan. Pas super, mais c’est peut-être en défense que le souci est plus inquiétant. Sur les 18 premiers matchs, il y a 11 rencontres où l’équipe adverse tire à plus de 40% à 3-points et huit fois cela s’est soldé par un revers des Kings. Sans surprise, c’est le cas sur les quatre dernières défaites.

Plus généralement, les équipes adverses rentrent 38% de leurs tirs à 3-points contre Sacramento. Seuls les Hawks font pire et on ne vous fait pas un schéma, vous pouvez être bons à mi-distance ou sur pénétration, un tir à 3-points rapporte toujours plus qu’un 2-points. CQFD.

Un gros chantier à Sacramento

Sur les quatre dernières défaites, il y a l’horrible revers face aux Clippers, 104 à 88, où les Kings ont inscrit seulement 29 points en première période. Le plus bas total cette saison. Une horrible prestation face à laquelle Mike Brown n’a pas mâché ses mots :

“La première mi-temps, si ce n’est pas la pire depuis que je suis arrivé ici, elle n’en est pas loin. Nous n’avons pas un wagon de retard, mais trois ou quatre sur tout ce qu’il se passe des deux côtés du terrain.” – Mike Brown

Pourtant, les Angelinos n’avaient pas brillé, si ce n’est par leur très bonne défense, leur marque de fabrique. Sauf que les Kings ont été amorphes en attaque avec de nombreuses balles perdues (15).

Même cas de figure face aux Nets, où en plus le banc a été inexistant. Seul Keon Ellis a scoré avec ses neuf points. Le banc des Kings, justement, parlons-en. C’est le troisième pire banc de toute la NBA en matière de production offensive avec seulement 24,3 points inscrits par soir. Le 5 majeur peut être aussi bon qu’il le veut, ça ne suffit pas en NBA.

Le meilleur exemple reste la défaite face à OKC, la nuit dernière. Les titulaires ont globalement performé avec 87 points pour le cinq majeur, mais le banc n’a pas suivi avec seulement 22 points au compteur.

On vous voit venir les fans des Kings, ne nous tombez pas dessus, cette faiblesse du banc s’explique en partie par la blessure récente de Malik Monk, le principal artisan de la second unit de Sacramento. Il vient tout juste de revenir et il a mis 14 des 22 points du banc de SacTown, ce qui montre bien qu’il est important dans l’effectif des Kings, peut-être un peu trop d’ailleurs. Car en son absence, les remplaçants n’apportent pas grand-chose offensivement et pour une équipe qui est censée avoir de hautes ambitions, avoir une telle faiblesse peut être rédhibitoire.

Plus largement, chaque défaite semble s’expliquer par une raison différente. Quand ce n’est pas le banc, ce sont les pertes de balle. Quand ce ne sont pas les pertes de balle, c’est la mauvaise défense. Quand ce n’est pas la mauvaise défense, ce sont les blessures, et seul ce dernier argument est recevable. En plus de Monk, DeMar DeRozan et Domantas Sabonis ont aussi manqué des matchs (le premier rate deux des cinq dernières rencontres, et le second une seule). Alors forcément, il est difficile de construire une belle dynamique. Mais d’autres équipes cette saison arrivent à survivre avec un ou plusieurs joueurs majeurs absents. Ceci est le signe d’une franchise qui s’est peut-être vue trop belle, mais qui doit en réalité faire face à un important chantier.

Le meilleur symbole de cette équipe qui galère est, encore une fois, ce match face au Thunder hier. Toutes les faiblesses des Kings ont été présentes. Le Thunder a été adroit (45% de loin) et le banc des Kings inexistant, à l’exception de Malik Monk donc. Seules les pertes de balle ont été moins importantes que d’habitude avec 12 ballons perdus.

Un détail supplémentaire a dû faire tiquer les fans : l’arbitrage. Plusieurs calls litigieux ont été en défaveur des Kings, notamment en deuxième mi-temps. Sauf que lorsque vous prenez 130 points face à une équipe qui ne rate rien, le problème est ailleurs et les hommes en gris n’y sont pour rien…

