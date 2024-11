Ty Jerome, taille patron

Dans le magnifique début de saison des Cavaliers (17 victoires en 18 matchs), Ty Jerome fait figure de révélation, lui qui cartonne en sortie de banc pour booster la meilleure équipe de la NBA. Sur ses quatre dernières sorties, Jerome a scoré au moins 24 points à trois reprises, terminant deux fois meilleur scoreur de Cleveland.

Devinette du jour : quel joueur NBA est le plus efficace cette saison quand on prend en compte les tirs à 2-points, à 3-points et les lancers-francs ?

Réponse : Ty Jerome.

Avec 59,7% au tir dont 54,4% à 3-points (!!) et 87,9% aux lancers-francs, l’arrière des Cavaliers possède un true shooting percentage de 73,6%, meilleure marque de toute la NBA. Jerome est tout simplement sur un nuage en ce début de saison, et représente par la même occasion l’une des raisons du début de saison exceptionnel de Cleveland.

Ty Jerome n’a jamais été aussi chaud que lors de ses quatre derniers matchs. Titularisé à deux reprises pour compenser les absences de Donovan Mitchell puis Darius Garland, l’ancien de Virginia en a profité pour faire du sale. En dehors de la rencontre à Boston (10 points, 5 passes), seule défaite des Cavs cette saison, Jerome a véritablement rayonné :

24 points et 8 passes en 31 minutes vs Hornets (9/15 au tir, 4/7 à 3-points)

en 31 minutes vs Hornets (9/15 au tir, 4/7 à 3-points) 29 points en 23 minutes vs Pelicans (10/19 au tir, 7/12 à 3-points)

en 23 minutes vs Pelicans (10/19 au tir, 7/12 à 3-points) 26 points et 6 passes en 28 minutes vs Raptors (9/14 au tir, 4/8 à 3-points)

Ces performances XXL permettent aujourd’hui à Ty Jerome d’avoir sa place dans la lumière, mais cela fait depuis le premier match de la saison à Toronto (14 points, 6 passes) que le bonhomme booste le banc des Cavs.

Que ce soit à travers son scoring (12,6 points), sa capacité à prendre feu de loin, mais aussi à distribuer pour ses copains (presque 4 passes) et même apporter un peu de défense, il amène une dimension supplémentaire à Cleveland. La profondeur d’effectif des Cavaliers est l’une des raisons de leur succès cette saison, et Jerome en fait partie intégrante. Son duo avec Caris LeVert au sein de la second unit fait des dégâts, beaucoup de dégâts.

“Il a été phénoménal dès le premier jour” a déclaré Kenny Atkinson, coach des Cavs. “Notre manager général Koby (Altman) blague souvent en disant qu’il était le MVP du mois d’août, puis septembre, puis octobre. Et on se demande quand il va commencer à ralentir. […] Il continue son ascension et c’est vraiment à mettre à son crédit. Il est dans un état de grâce actuellement, c’est magnifique à voir.”

Sélectionné avec le 24e choix de la Draft 2019, juste après avoir remporté le titre NCAA avec Virginia, Ty Jerome a galéré pour se faire une vraie place en NBA. La saison dernière, il a même été limité à seulement deux matchs à Cleveland suite à une opération à la cheville.

Aujourd’hui ? Il est non seulement candidat pour être Sixième Homme de l’Année, mais il est aussi dans la discussion de la Meilleure Progression. Rien que ça !

Si cela demande évidemment confirmation sur l’ensemble de la saison, Ty Jerome ne pouvait pas rêver d’un meilleur scénario. Ni d’un meilleur timing. En effet, l’arrière de 27 ans est dans une année contractuelle, lui qui sera agent libre à l’été 2025. S’il poursuit sur sa lancée, Jerome pourra sécuriser un joli contrat et solidifier par la même occasion sa place en NBA.

“Le voir revenir comme ça, non seulement pour être un joueur solide, mais carrément être dominant, être un joueur spécial pour nous, cela nous booste. Il a tellement fait pour nous tous les soirs, et je ne doute pas qu’il continuera à le faire.” – Donovan Mitchell, star des Cavs

Source déclarations : AP News

Ty Jerome looks like an elite bench guard

6’5 PG w/ feel & touch that bleeds into every aspect of his game. Pretty in-between game, natural anticipatory passer, fairly slow release, but accurate shooter. Clear grasp of space/flow on both ends. Kenny Atkinson unlocking him fully. pic.twitter.com/1toKPMQNFJ

— NBA University (@NBA_University) November 18, 2024