Touché très sérieusement au genou ce week-end, Grant Williams ne jouera plus de la saison. Une absence longue durée qui pourrait faire de la place aux jeunes Français Tidjane Salaün et Moussa Diabaté.

La nuit dernière face au Magic, Tidjane a connu son temps de jeu le plus important de la saison, et de loin : 30 minutes passées sur le terrain en tant que titulaire pour le rookie formé à Cholet, un gros jump pour celui qui n’avait jamais dépassé les 23 minutes depuis la reprise de la NBA il y a un mois.

Quant à Moussa Diabaté, qui est devenu l’un des chouchous de Charlotte à travers sa grosse activité dans les raquettes, il a enchaîné un troisième match consécutif à minimum 31 minutes (en tant que remplaçant) et a connu son deuxième temps de jeu le plus important de toute la saison.

Pour résumer, jamais les Français n’avaient pris une telle place chez les Hornets, et ça pourrait continuer.

Grant Williams looked like a serious knee injury. Means they will need a lot out of Moussa Diabate with every other big out. Deeper leagues will look to Salaun as well

— Josh Lloyd (@redrock_bball) November 24, 2024

Comme mentionné par le journaliste Roderick Boone, qui couvre les Hornets pour le Charlotte Observer, les blessures des intérieurs Mark Williams (pied) et Nick Richards (côtes) peuvent pousser le coach Charles Lee à s’appuyer plus que prévu sur nos Frenchies en l’absence de Grant Williams.

On rappelle que ce dernier a joué 15 matchs dont 7 comme titulaire pour 30 minutes de jeu en moyenne cette saison. Sa blessure libère donc un grand temps de jeu sur le frontcourt, et ce sera à Tidjane Salaün et Moussa Diabaté d’en profiter avec leur profil de soldat pouvant aider les Hornets défensivement. Si Moussa n’a pas attendu la blessure de Grant Williams pour faire son trou, Tidjane devra rapidement prouver qu’il peut step-up (seulement 1 point et 7 rebonds en 30 minutes hier contre Orlando).

Rapidement oui, car Mark Williams et Nick Richards semblent se rapprocher d’un retour, eux qui viennent de rejoindre l’équipe de G League des Hornets pour reprendre le rythme. Alors pas de temps à perdre pour nos Français, il faut continuer de marquer des points auprès de Charles Lee pour espérer avoir une vraie place tout au long de la saison des Hornets.

Source texte : The Charlotte Observer