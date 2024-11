Saison terminée pour Grant Williams (Hornets)

Coup dur pour les Hornets, qui devront terminer la saison sans Grant Williams. Touché au genou lors de la rencontre entre Charlotte et Milwaukee, le joueur devait passer des examens pour déterminer la gravité de la blessure. Résultat : déchirure du ligament croisé antérieur, fin de saison.

Une torsion du genou face aux Bucks, la franchise qui ne parlait pas franchement avec optimisme de la situation. Et qui a raison d’avoir montré de la prudence concernant son joueur. Grant Williams ne participera plus à une rencontre de basket d’ici la saison prochaine. Déchirure du ligament croisé antérieur.

OFFICIAL: MRI results on forward Grant Williams revealed a preliminary diagnosis of an anterior cruciate ligament (ACL) tear in his right knee.

— Charlotte Hornets (@hornets) November 24, 2024

Avec Nick Richards et Mark Williams déjà absents, Charles Lee va devoir fouiller dans ses rotations pour combler ce nouveau revers. Élément important de la rotation des Hornets, Grant Williams va laisser un trou derrière lui. Un trou que pourront combler notamment Moussa Diabaté et Tidjane Salaün, français de l’équipe.