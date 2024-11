Pour la deuxième fois de la semaine, l’Equipe de France de basket croisait le fer avec Chypre à 17 heures ce dimanche, et pour la deuxième fois de la semaine, les hommes de Frédéric Fauthoux l’emportent, cette fois-ci à Poitiers.

Pourtant, ce match a commencé par un air-ball de Lang dans les premières secondes du match, et par des Bleus bousculés qui ont mis plus de 2 minutes 30 pour inscrire leur premier panier dans le jeu. Les Chypriotes sont bien en place et posent des soucis aux tricolores qui, heureusement, réagissent vite et bien pour inverser la tendance du match et mettre deux fois plus de points que leurs adversaires à l’issue des 10 premières minutes du match (28-14).

Dans le sillage d’un Nolan Traoré précieux en première mi-temps, l’EDF prend le large et se donne déjà un bon matelas d’avance. Les premiers points sous le maillot Bleu de Noa Essengue, ainsi que les coups de boutoir des Français, notamment Amine Noua et Axel Bouteille, font mal aux insulaires qui donnent quand même tout pour ne pas être totalement décrochés.

Les premiers points de Noa Essengue en Bleu 🤩🇫🇷

Les premiers points de Noa Essengue en Bleu 🤩🇫🇷

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) November 24, 2024

En face, Darral Willis et Filipos Tigkas font ce qu’ils peuvent, mais chaque sursaut d’orgueil des Chypriotes sont bien contenus par les Français, qui répondent du tac au tac pour maintenir leurs adversaires à bonne distance.

La suite du match sera globalement une formalité pour nos tricolores, qui peuvent même faire un peu de spectacle à l’image de Yoan Makoundou qui envoie deux énormes tomars pour le plaisir, parce qu’après tout pourquoi pas ?

MAKOUNDOU EN PÉTARD 🧨

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) November 24, 2024

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) November 24, 2024

WINDMILL YOAN MAKOUNDOU 🤯

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) November 24, 2024

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) November 24, 2024

Victoire en somme assez tranquille pour les Français qui ont maîtrisé leur sujet et qui restent invaincus dans ces qualifications pour l’Eurobasket 2025 avec 4 victoires en autant de rencontres. Prochain rendez-vous le 21 février en Croatie, puis le 24 février face à la Bosnie.