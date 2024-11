Les Celtics s’offrent des Wolves très combatifs (107-105)

Des Wolves en plein doute chez les champions en titre, mentalité fumer tout le monde. Rencontre asymétrique dans les dynamiques, mais la science du terrain est aussi magnifique qu’indécise. Au terme de 48 minutes animées et ponctuées par un money time de grande qualité, les Celtics ont pris un nouveau succès. Aucun ralentir à Boston.

Pour des Wolves qui n’ont pas gagné à Boston depuis 2005, grâce à un game winner de Latrell Sprewell, difficile de moins bien commencer le match qu’en subissant un coup de chaud monumental de Jaylen Brown ? Le garçon envoie un énorme 5/5 à 3-points en 4 minutes, inscrivant les 15 premiers pions de son équipe. Une série arrêtée par une bouse en airball, mais on ne lui en veut pas d’être joueur et tenter de faire perdurer sa série.

Les 5 tirs à trois points de Jaylen Brown en 4 minutes pour démarrer la rencontre : pic.twitter.com/vmYp8neVfk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 24, 2024

Les Loups, hagards et pas encore rentrés dans leur match, réagissent enfin. Défense solide, pression forte sur porteur. Boston se remet de ses émotions façon gueule de bois : rien ne rentre, il faut attendre que Jayson Tatum vienne mettre sa touche dans l’édifice offensif pour que les C’s se remettent à marquer. Dans le même temps, Minneapolis réagit et trouve des points via Anthony Edwards. L’apport de Rudy Gobert est conséquent, avec 7 rebonds offensifs dans la seule première mi-temps.

Après s’être cherchés un peu, les hommes de Joe Mazzulla ont trouvé leur rythme de croisière. La classique : mouvement collectif élite, adresse qui punit dès que c’est ouvert. Minny s’accroche grâce à Julius Randle et Ant-Man, mais l’écart grandit irrémédiablement au retour du vestiaire. Quand Boston accélère, tout devient immensément compliqué. Tout le monde participe à la fête côté locaux : Payton Pritchard, Sam Hauser, Xavier Tillman plantent tour à tour, les Wolves se font piéger.

Rob Dillingham, le rookie de Minnesota, réalise une superbe partie et initie une tentative de retour de son équipe dans la partie. Épaulé par Randle, ils permettent aux Loups de revenir à 6 points en début de dernier quart-temps. Pas de reprise de contrôle des Celtics, la décision se fera donc au bout du money time… et par la main de celui qui a mis le feu à la rencontre dès l’entame : Jaylen Brown. Énorme ficelle du parking à 1:15 de la fin pour donner 5 points d’avance à sa bande, le coup fatal. Les Wolves ont une balle de match, à minima d’overtime, mais Naz Reid tire après le buzzer…

C’est Clutch. pic.twitter.com/cxxtQxndbP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 24, 2024

Les Celtics continuent leur chemin et sont en 14-3. Le résultat est frustrant pour des Wolves qui n’ont rien lâché malgré l’écart notable en leur défaveur lors du début de deuxième mi-temps.