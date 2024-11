On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, un match de haute voltige entre deux pointures de leurs conférences respectives la saison dernière, les Wolves et les Celtics.

# Boston Celtics

Al Horford (5) : tonton a géré son match comme un ancien. Ce soir, ça va pouvoir sortir le plaid et se mettre dans le siège à bascule au coin du feu, en train de siroter un scotch.

Jayson Tatum (7,5) : arrivé en cours pendant la pause, mais pas grave Jaylen a signé à sa place. JT n’a pas fini major de promo mais quand même en bonne position. Il ira loin ce petit, attention à ce joueur.

Jaylen Brown (100°C) : soit la température à laquelle l’eau bout. Cinq gros tirs de loin rentrés en tout début de match, JB était tout simplement bouillant, il s’est légèrement refroidi puis s’est à nouveau chauffé en fin de match. Les carottes ne pouvaient qu’être cuites pour les Loups.

Les 5 tirs à trois points de Jaylen Brown en 4 minutes pour démarrer la rencontre : pic.twitter.com/vmYp8neVfk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 24, 2024

Derrick White (6,5) : pas tout de suite dedans, il s’est un peu rattrapé au fil du match, surtout en défense. Ce week-end, il y a eu les promos du Black Friday, puis la mise au cachot du White Sunday.

Jrue Holiday (5) : a inscrit les premiers points pour les Celtics d’un joueur qui ne s’appelle pas Jaylen Brown, rien que ça, ça mérite d’être souligné

Payton Pritchard (6) : comme à son habitude, des entrées en jeu très solides et un impact immédiat. PP en TT sur Twitter pourra mettre une PP en Audi TT.

Sam Hauser (5) : Sam Hauser, la version franglaise de “Sa mère !” quand tu rates un shoot. A 2/7 aux tirs, il a dû souvent prononcer cette phrase ce soir.

Xavier Tillman (5) : sa chorégraphie face à Anthony Edwards serait probablement repartie avec le trophée si elle avait été présentée à l’émission “Danse avec les Stars”.

Ça là, ce genre de danse. pic.twitter.com/MCd0KoP8Ih

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 24, 2024

# Minnesota Timberwolves

Rudy Gobert (6) : encore un match de glouton de Gobzilla qui a tout tenté pour donner des secondes chances à ses coéquipiers aujourd’hui. Malheureusement insuffisant pour Dhalsim.

Julius Randle (6,5) : mettez-le en antenne nationale à horaire européen pour voir une masterclass de sa part. Julius c’est la Champions League.

Jaden McDaniels (4,5) : l’illustration parfaite de ce que devient le McDonalds : il y a beaucoup moins à se mettre sous la dent, mais ça coûte beaucoup plus cher. Privilégiez plutôt le classique Big Mac si vous y allez.

Anthony Edwards (7,5) : comme d’habitude, la fourmi a sorti son match, avec ses hauts et ses bas, mais toujours dans l’optique de faire du mieux possible. Bien moins surprenant que l’album de Kendrick Lamar mais tout aussi qualitatif.

Donte DiVincenzo (5) : le roux préféré de ton roux préféré a livré un match très simple, sans chichis, sans coups d’éclats, sans grosse erreur. Une pizza margarita.

Nickeil Alexander Walker (3,5) : le cousin de SGA était vachement gênant à voir jouer ce soir, briquant quasiment tous ses shoots. Consigne dans le vestiaire après le match : Niquez Alexander Walker.

Naz Reid (4) : les dernières actions le dimanche soir pour Minnesota, ça ne fait mouche que lorsque c’est un certain JVLIVS qui s’y colle. Comme toute l’équipe, il s’est bien beurré le falzar sur la dernière possession.

La dernière possession du match entre Boston et Minnesota : pic.twitter.com/4v7ryehHy3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 24, 2024

Rob Dillingham (6) : peut-être bien le meilleur match en carrière de la part du rookie. Il était dans un bon soir. Rob de soirée.

Josh Minott (5) : bien joué Minott.

Les Celtics ont montré pourquoi ils étaient probablement les favoris à leur propre succession, tandis qu’à Minnesota, on était un peu trop juste… Rendez-vous la semaine prochaine pour voir les Grizzlies affronter les Pacers à Memphis.