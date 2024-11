Malgré un Guerschon Yabusele en mode career high, les Sixers continuent de plonger dans la Conférence Est. 14ème défaite en 17 matchs pour Philly, tombée cette nuit au bout du suspense face aux Rockets d’un Jalen Green en feu.

Les jours se suivent et se ressemblent pour les Sixers. Plombés par les blessures de Joel Embiid et Paul George, Philly n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. Tyrese Maxey a encore tout donné cette nuit avec 39 points (dont 28 en seconde mi-temps) et 10 passes mais cela n’a pas suffi pour terrasser des Rockets de plus en plus réguliers et accrocheurs. Dans son duel de pistoleros, Maxey a eu fort à faire face à un Jalen Green tout simplement bouillant (41 points).

Obligé de prendre un très grand nombre de shoots, Tyrese a au moins pu compter sur l’apport de Guerschon Yabusele en attaque. Le Français a réalisé son nouveau record en carrière NBA au scoring avec 22 unités. Ses 8 points dans le second quart-temps ont coïncidé avec le début de la remontada des Sixers. C’est la deuxième fois cette saison que Yabu’ atteint la barre des 20 points. Il ajoute également 7 rebonds et une super adresse au tir. 58% au global et un très propre 4/6 de loin. Seul regret de cette soirée, outre la défaite, un pourcentage aux lancers qui laissera des regrets, surtout dans une rencontre qui s’est jouée à pas grand chose. Pour le reste, des gros tirs, de la polyvalence, du sourire au moment d’enfoncer ses adversaires dans la raquette. Du tout bon quoi, et désormais espérons pour lui que ça se traduira bientôt par des victoires au tableau d’affichage…

