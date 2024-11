Gros match de la part de Victor Wembanyama face au Jazz. Sur les terres mormones, le pivot Français s’est offert une partie de haut standing, inscrivant 34 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception et 3 contres à 13/23 au tir dont 6/14 à 3-points. De quoi permettre aux Spurs de s’imposer à Utah, grâce aussi à un gros match de Stephon Castle.

Voilà, un gros match qui fait bien plaisir. Victor Wembanyama en mode patron à Salt Lake City, avec une performance qui sera l’une des meilleures de la nuit en NBA. Bien servi par Stephon Castle (23 points, 5 passes) et Chris Paul, le tricolore s’est aussi illustré avec pas mal d’actions créées pour lui-même. On regrette toutefois certains tirs à 3-points très lointains. Allez, envoyez les highlights.

WEMBY PUTS ON A SHOW 🤩

👽 34 PTS

👽 7 REB

👽 6 3PM

👽 3 BLK@spurs move to 2-1 in the #EmiratesNBACup and have won 4 in a row overall! pic.twitter.com/2D170aeKpR

— NBA (@NBA) November 27, 2024

Après sa prestation à 25 points dans la victoire des Spurs à San Francisco, Wemby enchaîne fort et reprend le train en route. San Antonio est dans une bonne dynamique, ayant réussi à remporter deux matchs sans le Français. L’objectif de Play-in est plus que jamais atteignable si les hommes du Texas continuent sur ce rythme de croisière élevé.