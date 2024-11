Les Suns écrasent les Lakers pour le retour de Kevin Durant et Bradley Beal (127-100)

Après une première mi-temps disputée, les Lakers ont sombré face aux Suns. Phoenix a réalisé un troisième quart parfait (36-18) pour mettre Los Angeles à genoux. Après la correction reçue contre Denver, les Californiens n’ont toujours pas la réponse… et cèdent par la même occasion leur première défaite dans l’histoire de la NBA Cup.

La première mi-temps a été le véritable moment du match. Kevin Durant et Bradley Beal sont chauds pour leur retour, Anthony Davis et LeBron James leur répondent, on se quitte le temps d’une pause vestiaire sur un score très serré : 62-60 en faveur des Suns.

De quoi nous laisser un affrontement de géants avec une fin en apothéose ? Pas du tout. Les Suns passent la seconde dans le troisième quart face à des Lakers hagards, incapables de répondre à la furia de Phoenix. Le 8/34 à 3-points de Los Angeles est d’ailleurs l’une des clés du match, les Purple and Gold n’ont jamais réussi à véritablement ajuster leur mire. Un problème bien compliqué quand en face, Bradley Beal, Devin Booker et Kevin Durant tirent tous 3 à 50% derrière l’arc.

SUNS’ TRIO LEADS THE WAY 👌

Booker: 26 PTS, 10 AST

Durant: 23 PTS, 6 REB

Beal: 23 PTS, 3 3PM

Phoenix moves to 2-1 in the #EmiratesNBACup 🏆 pic.twitter.com/2wzm9dRmLr

— NBA (@NBA) November 27, 2024

Hormis Anthony Davis, personne n’a vraiment tiré notablement son épingle du jeu côté Lakers. Dalton Knecht a été très discret (7 points, 2/7 au tir) et JJ Redick s’est arraché pas mal de cheveux. L’homme découvre le concept de mauvaise passe dans le métier de coach, et ne pourra même pas se contenter d’avoir au moins gardé ses gars en bonne santé. Jaxson Hayes s’est écroulé seul en fin de match, comme touché au niveau du tendon d’achille. Direction le vestiaire et inquiétude du côté des Californiens.

Adding injury to insult: Jaxson Hayes — who played for the first time in two weeks tonight — appears to have hurt himself again on a dunk in the final minute of the game. He had to be helped to the locker room.

— Dave McMenamin (@mcten) November 27, 2024

Les Lakers encaissent donc leur première défaite dans l’histoire de la NBA Cup, mais ce n’est sans doute pas l’important. Se remettre la tête à l’endroit après deux branlées encaissées de suite, voilà l’objectif. Problème ? C’est le leader de l’Ouest, le Thunder, qui sera le prochain adversaire. Quitte ou double, soit se rassurer doublement, soit s’enfoncer dans un doute, pour de vrai cette fois.