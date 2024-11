Quel match, remporté par les Rockets au bout de l’overtime grâce à un 11-0 collectif au meilleur moment de la prolongation. Rudy Gobert avait pourtant été très clutch en fin de quatrième quart, offrant la prolongation aux Wolves d’un contre décisif sur Alperen Sengun. Ce qui n’a pas empêché le joueur de Houston de finir en triple-double (22 points, 10 rebonds, 11 passes).

Elle fait mal, cette défaite, surtout à domicile. Elle est aussi, paradoxalement, un moyen de se rassurer. Après deux défaites dont une bien pourrie à Toronto. Face aux Rockets, les Wolves n’ont rien lâché dans l’esprit. Menés de 10 points à la mi-temps à cause d’une belle adresse de Houston à 3-points, de 18 points en milieu de 3e quart-temps, Minnesota résiste et revient complètement dans le match à l’aube du money time.

Le duo Naz Reid – Anthony Edwards se chauffe véritablement sur le run de la remontada, accompagné par un Rob Dillingham réalisant son meilleur match depuis son arrivée en NBA (12 points, 7 passes, 5 rebonds à 5/13 au tir). Les Loups prennent la tête du match en début de 4e quart-temps sur un panier avec la faute de Nickeil Alexander-Walker, et après un gros échange de tirs, en sont même à 5 points d’avance avec 2 minutes restantes au chrono.

Trop peu pour effrayer Houston, qui réagit avec maîtrise via Fred VanVleet (27 points, 11 passes ce soir) puis Amen Thompson. Pire, Alperen Sengun tient le ballon du match entre ses mains sur une tentative de layup, mais Rudy Gobert veille. Le quadruple défenseur de l’Année vient scotcher son adversaire sur la planche, magnifique manière de rattraper sa faute offensive qui coûte une possession décisive juste avant. Anthony Edwards manque le tir de la gagne, direction l’overtime.

CLUTCH DENIAL FROM RUDY ❌ https://t.co/jdtkEtZ0kR pic.twitter.com/HiYXpRrdLq

— NBA (@NBA) November 27, 2024

Une prolongation hélas à sens unique. Après avoir inscrit les trois premiers points de la période, les Wolves s’écroulent et encaissent un 11-0 destructeur, impossible à remonter. Défaite face aux Rockets, mais défaite qui sera peut-être bénéfique dans ce que l’on retient de l’envie de Minny, mené largement mais s’étant donné les moyens de revenir.

ROCKETS CLINCH WEST GROUP A 🚀🏆

Watch their 11-0 run in OT that sent them through to the Knockout Rounds of the #EmiratesNBACup! pic.twitter.com/YMq2PzgB3u

— NBA (@NBA) November 27, 2024





Seul bémol, la défaite fait passer le bilan en négatif. Il faudra y remédier au plus vite, face aux Kings, eux aussi englués dans une sale dynamique. Dès demain soir, à 2h.