Sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks résistent au retour du Heat ! (106-103)

Sans Giannis Antetokounmpo, laissé au repos à cause d’une douleur en fin d’échauffement, les Bucks ont réussi à un prendre un gros succès à Miami. Une victoire qui leur permet d’avoir un bilan de nouveau équilibré, grâce à un match énorme de Damian Lillard (37 points, 12 passes). Le Heat est pourtant passé à deux doigts de la remontada après avoir été mené de 20 points.

Les stats, si vous voulez les consulter en détail.

Une adresse plutôt (très) solide en première mi-temps, la réponse parfaite des Bucks à l’absence déclarée très tardivement de Giannis Antetokounmpo, victime à priori d’un épanchement dans le genou en fin d’échauffement. Grosse tuile, mais pas de raison de se laisser abattre. C’est toute l’équipe qui met donc la main dans le cambouis et prend une avance considérable. Shoots mi-distance, 3-points, peinture. Tout y passe avec une adresse particulièrement bonne.

Dame was on fire all night long.

37 PTS | 12 AST | 8 3PM | 59% FG pic.twitter.com/IipCQzc8BQ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 27, 2024

Le Heat est ainsi relégué à 14 points à la pause, écart qui montera à 22 points en début de 3e quart-temps. Rédhibitoire ? Attention quand même, avec tout le respect que l’on porte aux Bucks, il ne faut pas oublier que Doc Rivers peut tout nous proposer. En l’occurence, la grosse baisse de réussite de Milwaukee en deuxième période.

Damian Lillard est déjà bouillant avec les 8 tirs à 3-points primés alors que le troisième quart ne commence que tout juste, mais à ses côtés, c’est la panne sèche. Et le Heat continue de se payer aux lancers, même s’il faut reconnaître que certains coups de sifflet ont pu être un poil généreux de la part du corps arbitral. Doc Rivers tente le passage en défense de zone, mais c’est trop tard : le Heat est complètement revenu dans le match.

Grosse performance de South Beach derrière un quatuor Jimmy Butler – Terry Rozier – Tyler Herro – Bam Adebayo à plus de 15 points par tête. Le travail bien entamé, désormais l’heure de le finir… ou pas. Par trois fois, Miami recolle à 1 point de retard… mais ne fera jamais mieux. La faute notamment à un AJ Green clutch au possible dans le money time, avec deux tirs du parking primés de suite. De quoi forcer South Beach à donner des lancers et perdre la rencontre.

BACK-TO-BACK FROM AJ AUTOMATIC. pic.twitter.com/uroIyAjSkg

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 27, 2024

Milwaukee est toujours invaincu en NBA Cup, et plus important, revient à un bilan équilibré pour la première fois depuis le 1-1 de début de saison. Le prochain match (face aux Wizards) devrait être une belle opportunité de passer en positif. Pour le Heat, il y a de quoi se mordre les doigts.