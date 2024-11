Anthony Edwards, sur l’attitude des Wolves : “On se comporte comme des favoris, je déteste ça”

Nouvelle défaite sans trop de manière pour les Wolves, qui menaient plutôt confortablement leur match face aux Kings avant de s’écrouler dans le dernier quart-temps, la faute à une défense exécrable. Anthony Edwards est arrivé très énervé en conférence de presse, notamment par le manque de solidarité de son équipe.

“Que voulez-vous savoir, pourquoi on est nul à chier ?”

Première phrase d’Anthony Edwards en conférence de presse après le match perdu contre les Kings. Le ton est donné.

Quatrième défaite de suite pour les Wolves. La septième en neuf rencontres. Et avec une mentalité dégueulasse : avance prise au terme d’un troisième quart-temps énorme, puis plus rien. Défense invisible, porte grande ouverte pour les scorers adverses. Une attitude fortement critiquée par Ant.

“Quand on était menés, et personne n’a voulu dire quelque chose. On est passé devant, tout le monde encourageait. On repasse derrière, personne ne dit plus rien. C’est la définition de se prendre pour des cadors. En tant qu’équipe, moi compris, on s’est comporté comme des premiers de la classe ce soir.” – Anthony Edwards.

Une gestion catastrophique qui n’est pas nouvelle cette saison, et qui commence à franchement agacer le public, jusqu’à provoquer des sifflets et des huées en fin de partie. Une situation hallucinante pour Edwards, qui explique que plus personne ne cherche à s’écouter dans l’équipe.

“On est dans nos bulles et on s’éloigne les uns des autres. C’est logique, on peut le voir, je peux le voir, l’équipe peut le voir, les coachs peuvent le voir. Les fans… nous huent. C’est… fou. On se fait huer dans notre propre salle.” – Anthony Edwards

Face aux Clippers lors du prochain, qui réalisent un bon début de saison, interdiction de se planter de la même manière. Au risque de laisser pas mal de traces…