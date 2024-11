Silence, les Wizards coulent : 13 défaites de suite pour Washington

Facilement corrigé par les Clippers d’un très bon James Harden cette nuit, Washington continue son chemin de croix en NBA. Pire bilan de toute la Ligue, les Wizards restent sur 13 défaites de rang. Regagneront-ils un jour ? On décrypte tout ça.

Si on se doutait que la saison de D.C. n’allait pas être cadeau, on pouvait au moins se satisfaire de voir Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly tracer leurs chemins en NBA avec des rôles importants. Si les deux Français de Washington parviennent à se montrer ici et là, les résultats collectifs, eux, sont particulièrement mauvais. Avec 2 victoires et 15 défaites, Washington présente le pire bilan de toute la NBA.

Pas vraiment une surprise niveau comptable car on attendait D.C. à cette place au classement. La manière, elle, laisse quand même à désirer. Difficile de ne pas mentionner la défense cataclysmique des amoureux de Poudlard. Hormis Chicago, aucune équipe ne concède autant de points tous les soirs. Il faut dire qu’entre la défense de Washington et un gruyère, le jeu des sept différences est complexe.

Si encore les Wizards perdaient de peu, on pourrait leur trouver des excuses, mais c’est souvent par des écarts de dix voire vingt points que se concluent les rencontres dans le District de Columbia. Parmi les “leaders”, Jordan Poole a retrouvé un niveau plus satisfaisant par rapport à l’an passé mais c’est cette fois Kyle Kuzma qui part totalement à la dérive avec des stats en chute libre. Pas de quoi rassurer un Brian Keefe qui peine à convaincre depuis sa prise de fonction.

La grande question maintenant est : à quand la fin de la série négative ? La saison passée, la franchise avait enchainé 16 revers de suite, égalant le record de la franchise qui datait de 2010. On n’est pas loin de penser que ce record pourrait être boosté d’ici peu. Avec 13 défaites de suite, le gap est mince et les prochains adversaires ne sont pas faciles. Washington va se déplacer à Milwaukee puis à Cleveland avant de recevoir Dallas et Denver pour ses quatre prochains matchs.

La fin d’année civile verra aussi D.C. se mesurer deux fois aux Knicks, au Thunder mais aussi deux fois aux Hornets, sans aucun doute l’adversaire le plus prenable sur le papier, même si Charlotte présente un bien meilleur bilan que Washington. Et si la Maison blanche finissait l’année civile sur une série de défaite ?

