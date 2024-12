D’abord sorti au bout de 3 minutes, visiblement gêné, Victor Wembanyama est revenu en jeu pour mettre les Pelicans à l’amende. 25 points, 10 rebonds, 1 passe et 3 contres pour l’Alien, avec un tir à 3-points ultra-clutch dans le money time, qui donne la victoire aux Spurs ! Highlights.

Qu’il est fort. Et qu’il est clutch. Victor Wembanyama nous a fait peur en début de match, avec une sortie prématurée du terrain en raison d’une gêne physique. Plus de peur que de mal, il est assez vite revenu sur le terrain. Et il n’a pas déçu. Pour un retour, il a bien retourné les Pelicans, avec une partie réussie et ponctuée d’un tir à 3-points servi sur un plateau par Chris Paul.

CP3 TO WEMBY FOR THE LEAD!

Pelicans ball down 3.

📲 https://t.co/kIHzNmSFlm pic.twitter.com/Vh50nQGTAe

— NBA (@NBA) December 9, 2024

De quoi mettre un terme aux espoirs de la Louisiane, et s’offrir une belle pluie de “MVP” descendue des travées d’un Frost Bank Center toujours aussi conquis par sa pétite.