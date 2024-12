Andreas Zagklis, Secrétaire Général de la FIBA, évoque un “clair intérêt” de la NBA pour s’installer en Europe

Si la NBA et la FIBA sont toutes les deux très indépendantes l’une de l’autre, des rapprochements commencent à s’opérer entre les deux entités. De quoi permettre aux deux organismes de s’organiser pour les échéances à venir (coucou les Jeux Olympiques de 2028) sans oublier le vieux serpent de mer d’une nouvelle ligue commune en Europe.

Ce lundi, le Secrétaire Général de la FIBA, Andreas Zagklis, tenait sa traditionnelle conférence de fin d’année depuis le siège à Mies (Suisse). L’occasion pour des journalistes et des médias du monde entier – dont TrashTalk – de faire le bilan de 2024 pour le basketball international. Une année pleine de records avec des audiences inédites aux Jeux Olympiques de Paris 2024 où près de 10% de l’ensemble des tickets vendus concernaient des épreuves de panier ballon mais aussi un développement exponentiel du basket féminin et du basket 3×3. Cocorico, la France est largement concernée par toutes ces disciplines dans lesquelles elle a rapporté 3 belles médailles d’argent au compteur tricolore l’été dernier.

Bien sûr, la NBA a été évoquée à de nombreuses reprises au cours de cette conférence. Deux angles particulièrement pertinents et qui vont nous concerner en tant que fans ont été abordés : le premier concerne un rapprochement entre la NBA et la FIBA autour d’un projet commun en Europe et le second, les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

Vers une NBA en Europe ?

C’est un secret pour personne, Adam Silver cherche à étendre sa ligue et cela va au-delà de l’expansion voulue sur le territoire américain dans les prochaines années. Le commissaire de la Grand Ligue cherche à davantage internationaliser la Grande Ligue et l’Europe pourrait y jouer un rôle encore plus important à l’avenir.

Une idée à laquelle la FIBA est loin d’être hostile même si elle serait encline à y poser quelques conditions.

“Il y a un clair intérêt [de la part de la NBA] et des discussions ont lieu avec la FIBA. […] Nous [la FIBA] voulons développer notre sport et protéger les fondements de notre écosystème qui ne se limitent pas uniquement aux règles du basket ou du calendrier, mais aussi au respect des équipes nationales et des ligues nationales. Nous avons un bon écosystème de presque 600 clubs qui produisent des joueurs permettant d’amener le basket et la FIBA au niveau où ils en sont aujourd’hui. Les prochains mois montreront où nous en sommes.” Andreas Zagklis

Si les prochains mois sont évoqués par le secrétaire général de la FIBA, ce n’est pas un hasard. Dans un peu plus d’un mois, les NBA Paris Games 2025 vont avoir lieu et Adam Silver sera bien sûr du déplacement. Sans doute que la question d’une arrivée d’une NBA version Europe lui sera posée.

Cette nouvelle ligue pourrait connaître un premier tournant dans les prochains mois.

L’EuroLeague est une ligue semi-fermée. Sur les 18 équipes, 12 le sont de manière permanente au moyen du paiement d’une licence. Sauf que celle-ci arrive à expiration au terme de la saison 2025-26 et toutes les équipes ne l’ont pas encore renouvelé. Si la NBA veut s’implanter sur le Vieux Continent, c’est, peut-être, plus que jamais le moment afin de pouvoir récupérer quelques équipes et de lancer sa ligue de la plus belle des manières.

Bien sûr, l’idée n’est pas de déclencher une guerre entre la NBA et la FIBA, mais de trouver un terrain d’entente afin de permettre à cette potentielle NBA version Europe et aux championnats domestiques de cohabiter ensemble sans oublier les compétitions européennes régies par la FIBA (Basketball Champions League). Cela soulève aussi de nombreuses questions d’organisation, de calendrier et un travail en amont pour permettre aux joueurs de rejoindre leurs équipes nationales durant les fenêtres internationales. Un dossier complexe au sein duquel Andreas Zagklis et Adam Silver vont devoir travailler main dans la main.

Les Finales NBA 2028 : un élément déterminant des prochains Tournois de Qualification Olympique de la FIBA ?

L’épreuve de basket des Jeux Olympiques 2028 fait déjà face à un énorme souci de calendrier. En cas de Finales NBA à rallonge, le Game 7 aurait lieu le 22 juin 2028 et les TQO (tournois de qualification olympique) débuteront le… 26 juin, soit quatre jours plus tard. En effet, les JO de Los Angeles débuteront deux semaines plus tôt que les olympiades de Paris.

Un sacré souci qui risque de fausser la compétition d’autant plus qu’il y a quand même une possibilité assez importante de voir un joueur européen majeur participer à ces Finales (Wembanyama, Giannis, Jokic, Doncic pour ne citer qu’eux). Si une équipe nationale a besoin de l’un de ces joueurs, elle ne pourra potentiellement pas les appeler et cela risque de sérieusement remettre leurs chances de qualification en question, comme ce fut le cas pour la Slovénie cette année qui a certes pu compter sur Luka Magic, mais sur une version de Luka Doncic au bout du rouleau physiquement après les Finales NBA.

Un souci de calendrier qui donne des nœuds au cerveau et face auquel Andreas Zagklis n’a que peu de solutions.

“Nous ne pouvons jouer qu’à cette date. Après, c’est trop proche des Jeux et avant cela, les joueurs ne seront pas disponibles. Nous en avons déjà informé les ligues européennes et une fois que j’aurais eu l’accord du Board, je demanderai aux ligues internationales d’ajuster leurs calendriers.”

Le Secrétaire Général de la FIBA ne s’attend pas à un miracle de la part de la NBA qui ne va pas revoir tout son calendrier pour s’adapter aux Jeux. Cependant, Andreas Zagklis a la même requête à la destination de la Grande Ligue que celle qu’il a pour les ligues européennes : terminer la saison une semaine plus tôt. L’objectif est de permettre aux joueurs de rejoindre leurs équipes nationales et d’y faire un bout de prépa pour offrir une TQO équitable pour tous.

Là aussi, c’est un dossier complexe au sein duquel Andreas Zagklis et Adam Silver vont devoir travailler main dans la main.