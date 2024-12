C’est la mini-bombe de ce mardi 10 décembre. D’après l’insider Shams Charania, le Heat est prêt à écouter les offres concernant Jimmy Butler lors des prochaines semaines qui nous amènent jusqu’à la NBA Trade Deadline. Et la star de Miami a déjà une liste de destinations favorites en cas de départ.

Selon Shams, l’agent de Jimmy Butler aurait en effet indiqué à travers la Ligue que son client était intéressé par trois franchises en cas de transfert :

Dallas Mavericks

Houston Rockets

Golden State Warriors

Pourquoi Dallas ?

Parce que ça permettrait à Jimmy Butler de rentrer dans son État natal du Texas et de rejoindre une équipe qui joue le titre NBA, ligne qui manque encore au palmarès de Jimmy. Les Mavs ont participé aux Finales NBA 2024 et semblent avoir trouvé leur vitesse de croisière cette saison, eux qui ont remporté 11 de leurs 12 derniers matchs pour prendre place dans le Top 4 de la Conférence Ouest (bilan de 16 victoires – 8 défaites).

Pourquoi Houston ?

Parce que ça permettrait à Jimmy Butler de rentrer dans sa ville natale de Houston et de rejoindre une équipe en pleine ascension. Possédant un excellent mix de jeunes talents et de joueurs expérimentés, les Rockets surpassent les attentes et squattent actuellement le podium de la Conférence Ouest (16 victoires – 8 défaites). L’avenir des Fusées semble brillant et Jimmy Butler se voit bien rejoindre un coach comme Ime Udoka, qui adore les durs à cuire et les mecs qui défendent.

Pourquoi Golden State ?

Parce que ça permettrait à Jimmy Butler d’évoluer aux côtés de Stephen Curry et de rejoindre une franchise qui a toujours l’ambition de retrouver les sommets. Les Warriors ont montré en ce début de saison qu’ils avaient de la ressource (14 victoires – 9 défaites), et qu’ils pouvaient jouer le haut de tableau. Avec l’apport d’une star supplémentaire, et on imagine que Jimmy Butler se considère toujours comme une star, les Dubs pourraient faire du bruit.

Le scénario le plus probable parmi ces trois ?

Si vous voulez notre avis, en cas de départ de Miami, c’est plus vers Golden State qu’on voit Jimmy Butler se diriger. Deux principales raisons à ça :

La première, c’est que Dallas et Houston semblent satisfaits avec leur roster et leur dynamique actuels. Les Mavs sont en plein boom et restent sur une participation aux Finales NBA, tandis que les Rockets sont en pleine ascension et ont indiqué qu’ils ne comptaient pas briser leur noyau. La seconde, c’est que Golden State est justement à la recherche d’une star sur le marché des transferts pour maximiser la fin de carrière de Stephen Curry et Draymond Green. L’arrivée d’un joueur comme Butler ajouterait un vrai créateur offensif aux côtés de Curry, qui aimerait bien un peu de soutien à 36 ans. Difficile de dire ce que les Warriors pourraient lâcher en échange, mais il ne fait aucun doute que Pat Riley serait intéressé par un joueur comme Jonathan Kuminga, pour ne citer que lui.

Au milieu de toutes ces rumeurs, il n’est pas impossible non plus que Jimmy Butler reste à Miami. L’insider Shams Charania indique que le Heat se séparera de son joueur qu’en cas d’offre suffisamment séduisante, et on sait que Jimmy aime sa vie à South Beach. Mais alors qu’il sera en fin de contrat avec Miami en 2025, l’avenir de Butler en Floride n’a jamais été aussi flou…

