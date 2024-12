Dans la rubrique des transferts avortés, vous pouvez désormais ajouter “Brandon Ingram aux Wolves”. Les Pelicans étaient en contact avec Minnesota, l’été dernier, pour envoyer l’ailier rejoindre la tanière des Loups.

L’avenir de Brandon Ingram est toujours flou, mais la question a failli vite être expédiée, l’été dernier.

Les Pelicans ont approché les Wolves pour essayer de monter un trade entre BI et Karl-Anthony Towns.

Si le transfert n’a pas eu lieu et que KAT a fini par rejoindre les Knicks, cela démontre bien que l’histoire de Brandon Ingram pourrait s’écrire loin des terres de la Nouvelle-Orléans.

Shams Charania confirme d’ailleurs cette idée.

L’insider d’ESPN rapporte que la situation entre les Pelicans et leur volatile au numéro 14 serait proche de l’impasse.

L’oiseau est en fin de contrat cette saison et NOLA serait plutôt chaud pour le conserver. Sauf que – et c’est ici que ça coince – l’ex-Laker demanderait plus de 50 millions de dollars par saison. Une somme que New Orleans ne pourrait pas verser à B.I.

Si l’ailier qui vient tout juste de signer chez Klutch Sports ne revoit pas ses ambitions salariales à la baisse, la voie du trade pourrait être explorée par les volatiles. L’intérêt ici est tout simple. Empêcher Brandon Ingram de partir libre et récupérer une contrepartie intéressante afin de remettre de l’huile dans un engrenage qui n’a plus grand-chose de fonctionnel.

Une chose est sûre, le front office des Pelicans ne va pas rester les mains dans les poches à l’approche de la Trade Deadline. Outre Brandon Ingram, les dossiers de CJ McCollum et de Herb Jones seraient aussi à surveiller.

Source texte : Shams Charania