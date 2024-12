Brandon Ingram rejoint Klutch Sports : rumeurs d’un transfert aux Lakers dans 3, 2, 1….

Après avoir choisi de quitter Excel Sports Management, Brandon Ingram va s’engager, selon ESPN, chez Klutch Sports. L’agence de Rich Paul, qui gère notamment les intérêts d’Anthony Davis et LeBron James. De quoi faire prendre un nouvel élan aux rumeurs de transferts déjà importantes pour le joueur ?

Changer d’agence, pour un joueur NBA qui est déjà concerné par plusieurs rumeurs de transfert, c’est un peu comme envoyer un signal fort aux autres équipes. Dans le cas de Brandon Ingram, c’est carrément sortir les projecteurs et faire des appels de phare à ceux qui s’intéressent à lui.

Pas forcément souhaité par les Pelicans qui refusent de lui signer un contrat au montant qu’il attend, cet engagement avec Klutch Sports est ainsi celui d’une nouvelle tentative d’Ingram de voir ses intérêts mieux représentés sur le plan du business.

Seulement, la franchise de la Nouvelle-Orléans ne souhaite pas vraiment laisser B.I. partir libre l’été prochain. Ce serait une vraie perte, car un transfert d’ici la trade deadline (en février) assurerait une contrepartie potentiellement intéressante pour une franchise qui nage actuellement dans une dynamique affreuse.

Avec Klutch Sports, les rumeurs devraient donc prendre une nouvelle ampleur, peut-être chez les Lakers, la franchise l’ayant drafté et au sein de laquelle jouent les deux fers de lance de l’agence en matière d’image, LeBron James et Anthony Davis. À noter que d’autres équipes pourraient manifester de l’intérêt, mais la mission reste compliquée : trouver un accord qui puisse satisfaire Brandon Ingram (financièrement et sportivement) et les Pelicans (en matière de contrepartie).

