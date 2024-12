Décidément, Paris est à la pointe de l’Europe actuellement, en tout cas en ce qui concerne le basket. Premiers d’EuroLeague, les joueurs de Tiago Splitter roulent sur la concu depuis quelques semaines et à titre individuel c’est la même puisque le micro meneur parisien T.J. Shorts a donc été élu Joueur du mois de novembre. Paris ? Le tube de l’automne !

Des records de tirs à 3-points qui tombent, des cadors européens aussi face à l’armada de la capitale.

Un duo de choc sur les lignes arrières, Nadir Hifi et T.J. Shorts, et donc le deuxième cité qui récupère un joli trophée de joueur du mois, tout va bien du côté de Paris merci pour eux.

.@TjShorts5 keeps delivering, time after time after time👏

The @ParisBasketball guard is MVP of the Month for November as he helped the French side to a PERFECT MONTH ⭐️

‘MVP of the Month’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/2jLLYfUCzx

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 2, 2024



20 pions et 8 passes de moyenne dans la deuxième plus grosse ligue au monde, un énorme carton à Barcelone, plein de cartons mêmes, disons que Teejay Bermuda est un déménageur en pleine bourre. Insaisissable et à la baguette de l’équipe la plus en vogue du moment, T.J. participe bien solidement à prouver à l’Europe que la Wild-card parisienne en EuroLeague n’a rien d’un cadeau insensé, et qu’il faudra compter sur l’équipe parisienne dès cette saison quand le printemps viendra.

Après avoir piétiné l’EuroCup la saison passée, rebelote dans le 75 avec une EuroLeague mise à mal. Toujours la même recette, avec des meneurs ultra-talentueux et dominateurs. Vivement le mois de mai, parce que Paris – Monaco en finale d’une Coupe d’Europe ça claque quand même pas mal.