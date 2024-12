Bim bam boum, l’Apéro TrashTalk revient avec une nouvelle série du lundi, le meilleur jour de la semaine quoi qu’il arrive. Un Top 10 actuel, pour lancer le bal. Et après les joueurs surcotés il y a quinze jours, place aux joueurs… de moins de 25 ans. Roulez jeunesse !

LUNDI = TOP 10 ! Une semaine sur deux, retrouvez un Top 10 actuel ou un Top 10 All-Time, avec de nouvelles thématiques et des débats bien tranchés. Aujourd’hui, on part à la crèche et on parle des joueurs de moins de 25 ans, petit débat annuel qui fait toujours son effet. Luka Doncic ou Jayson Tatum sont désormais des pépés et ne rentrent plus dans la case, alors place aux jeunes et aux très jeunes, pour savoir où se place – par exemple – Victor Wembanyama dans le classement d’Alex et Bastien… et dans le vôtre, puisqu’on rappelle la règle d’or : on donne son avis mais on donne aussi son classement. A table !