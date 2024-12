James Harden dépasse les 3000 tirs à 3-points réussis en carrière !

Après s’être emparé de la deuxième place du classement il y a quelques semaines, James Harden est devenu le second joueur de l’histoire de la NBA a dépasser les 3000 tirs à 3-points primés en carrière. Une milestone importante pour l’un des meilleurs snipers all-time.

3000 tirs à 3-points. Il faut savoir que dans l’histoire de la NBA, une majorité de joueurs n’ont pas mis 3000 tirs tout court. Une majorité n’a d’ailleurs pas pris 3000 tirs. En gros : l’exploit de James Harden est à la grandeur de son talent dans l’exercice, immense.

Congrats to @JHarden13 of the @LAClippers for becoming the 2nd player in NBA history to make 3,000 threes! pic.twitter.com/VltiyCV1YC

— NBA (@NBA) December 2, 2024

Le Barbu reste loin de Stephen Curry, qui est le shooteur le plus prolifique de tous les temps derrière l’arc. Il a d’ailleurs conscience qu’il ne pourra pas le rattraper. Toutefois, il n’en reste pas moins l’un des joueurs ayant le plus marqué l’histoire en termes de jeu, apportant une approche novatrice des concepts d’isolation et de 1 contre 1 en NBA.

