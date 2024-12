Luka Doncic, retour réussi avec les Mavericks

Absent depuis cinq matchs, Luka Doncic a retrouvé les Mavericks cette nuit avec une performance de très haut niveau. 36 points, 13 passes pour la star de Dallas… et l’envie de mieux s’intégrer dans une équipe qui a parfois paru mieux jouer sans lui.

Peut-on se passer de Luka Doncic, dans une équipe NBA ? La réponse coule de source, et c’est bien le “Non, absolument pas” qui doit être la seule solution acceptable à cette question. Pour autant, étant donné le contexte actuel à Dallas, il faut apporter un peu de nuance à l’aspect catégorique de ce “Non”.

Sans lui, les Mavericks ont paru parfois jouer de manière plus collective, affichant notamment un visage défensif bien plus souriant que lorsque Luka était en tenue. En attaque, la balle circule mieux et plus de joueurs sont intégrés au scoring. De quoi lancer quelques débats dans la sphère NBA autour de son apport à l’effectif en termes de jeu.

Avec 36 points et 13 passes, son importance cette nuit a vite été remémorée à tous les observateurs ayant émis des doutes sur lui. Métronome en l’absence de Kyrie Irving et Klay Thompson sur la ligne extérieure, il a parfaitement assuré, épaulé par un Quentin Grimes de gala (28 points, 5/7 à 3-points).

Après la rencontre, il a expliqué avoir beaucoup apprécié le jeu de son équipe lors de son absence, via ESPN.

“J’ai trouvé leur rythme très bon, ils ont superbement bien joué. J’ai juste essayé de m’adapter à ce jeu. Ils ont battu des équipes solides, et j’étais content de me reposer, de regarder et d’apprécier” – Luka Doncic

Désormais, il faudra trouver la bonne formule pour que les maux ne se réinstallent pas, à savoir une défense à deux vitesses en sa présence sur le terrain, et une attaque parfois ralentie par ses tirs forcés.