Jimmy Butler et Pat Riley, un lien définitivement rompu ?

Mercredi soir, juste avant les matchs du Christmas Day, l’insider Shams Charania a indiqué que Jimmy Butler voudrait se faire transférer de Miami avant la trade deadline, plutôt que de finir la saison avec le Heat. La relation de la star avec le big boss Pat Riley s’est visiblement détériorée ces derniers mois.

Pendant longtemps, Pat Riley et Jimmy Butler représentaient le mariage parfait à Miami. Jimmy symbolisait très bien la fameuse Heat Culture que Patoche a soigneusement forgée en Floride, et ensemble ils ont porté la franchise de South Beach vers les Finales NBA à deux reprises (2020, 2023).

Mais ça, c’était avant.

Avant que le Heat ne refuse de prolonger le vieillissant Jimmy via un nouveau contrat cet été.

Avant que Pat Riley ne dise à Butler de la fermer quand ce dernier trashtalkait des adversaires sans même jouer.

Avant que le Heat ne décide de ne pas démentir publiquement la rumeur disant que “Miami est prêt à écouter les offres” de transfert concernant Jimmy Buckets.

Jimmy Butler is unhappy with the Miami Heat organization and was reportedly caught off guard when Pat Riley made comments telling him to keep his mouth shut. Butler was also disappointed that Riley never denied the Miami Heat’s openness to trading him, per @flasportsbuzz

“A… pic.twitter.com/2MKR9M6B1f

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 25, 2024

D’après les insiders Barry Jackson et Anthony Chiang du Miami Herald, tous ces épisodes expliquent pourquoi Jimmy Butler est aujourd’hui frustré avec la franchise dirigée par Pat Riley. Butler aurait d’ailleurs été le seul joueur du Heat à ne pas assister à la petite fête de Noël organisée par Patoche.

Vous l’avez compris, ça sent la fin.

Si Jimmy Butler n’a pas formellement demandé son transfert au Heat, son souhait est de bouger de Miami d’ici à la prochaine trade deadline (6 février 2025). Pat Riley est prêt à le transférer mais seulement si une offre vaut le coup. Dans le cas contraire, le Heat n’a pas peur d’aller jusqu’au bout de la saison avec Butler, malgré le fait qu’il sera agent libre dans quelques mois.

Que ce soit en ce début d’année 2025 ou l’été prochain, Jimmy Butler devrait logiquement faire ses valises pour porter un nouvel uniforme. Cela sonnera la fin d’une aventure qui aura procuré énormément d’émotions aux fans de Miami, mais surtout une aventure qui aurait mérité une… meilleure fin.

Source texte : Barry Jackson / Miami Herald

*though he hasn’t AT TIMES before, to be clear on this language. Sometimes does, sometimes doesn’t. But someone called me to complain he was only Heat player not there

— Barry Jackson (@flasportsbuzz) December 25, 2024