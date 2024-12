Kyrie Irving (39 points) a TOUT DONNÉ face aux Wolves

Dans une tentative de comeback face aux Wolves, Kyrie Irving a planté 39 points. Une grosse performance qui aurait pu offrir la victoire aux siens, mais Anthony Edwards est venu gâcher la fête.

La magie de Noël a certainement frappé Dallas la nuit dernière, mais elle n’a pas atteint l’American Airlines Center. Pourtant, il y en a bien un qui a dû croire à un miracle de Noël, c’est Kyrie Irving.

Après la blessure de Luka Doncic en première mi-temps et un tableau qui affichait 28 points de retard dans le 3ème quart, Uncle Drew n’a pas baissé les bras.

Kaï a fait monter tout l’effectif des Mavs à bord de son traîneau pour tenter d’amorcer un comeback qui s’annonçait déjà légendaire.

Une petite bombinette depuis la Laponie, un drive bien senti et peu à peu Dallas remonte son retard au même rythme que le box score de Kyrie s’alourdit.

Le numéro 11 plie un run de zinzin où il met autant de points que l’intégralité des Loups avec 15 puntos. Malheureusement, cette performance XXL n’a pas suffi à offrir la victoire à Dallas qui s’incline 99-105.

L’artiste aux doigts de fée finit la rencontre avec 39 points, 5 rebonds, 2 passes à 14/27 au tir.

Anthony Edwards s’est incliné face au (presque) héros du soir en déclarant :

“Pour moi, c’est le meilleur meneur de tous les temps. Dès qu’il décide d’attaquer, il devient difficile à arrêter.” Anthony Edwards

On est moyennement sûr de suivre Ant sur cette sortie, mais vous connaissez le dicton, les goûts et les couleurs, tout ça tout ça.

Si vous ratez ce match parce que vous étiez en train de ranger votre vaisselle de Noël, petite séance de rattrapages avec les meilleures actions de Kyrie Irving.

Kyrie (39 PTS) was in his bag for #NBAXmas hoops 🔥

Mavs cut a 28-point lead to just 2 before falling at home. pic.twitter.com/Oedu1XZbMa

— NBA (@NBA) December 25, 2024



Source texte : X / NBA