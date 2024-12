Anthony Edwards et les Wolves résistent à l’énorme comeback des Mavs (105-99)

Malgré 21 points de retard en début de money time, les Mavs de Kyrie Irving (39 points) ne sont pas passés loin d’un immense comeback face aux Wolves. Anthony Edwards aura finalement eu le dernier mot pour offrir la victoire aux siens.

Pour les stats de ce match fou, c’est par ici

8 victoires en 10 matchs pour Dallas, 3 défaites de rang pour Minny, autant dire que les deux équipes n’arrivent pas avec la même dynamique à ce Christmas Day. C’est néanmoins les Wolves qui prennent les devants dans cette rencontre. La défense est bien en place, l’accès au cercle est refusé aux Mavs, qui se reposent sur les exploits individuels de Kyrie Irving et Luka Doncic pour rester au contact.

En face, Anthony Edwards et Julius Randle se relaient bien en attaque, avec la bonne surprise Donte DiVincenzo qui allume à longue distance. Sous le cercle, Rudy Gobert fonce tranquillement vers un nouveau double-double, entre deux prises de tête avec Daniel Gafford.

Si l’entame est équilibrée, la rencontre tourne sur la seconde partie du deuxième quart-temps. Luka Doncic se blesse et rentre aux vestiaires. Il est forfait pour la fin de la rencontre. Dallas traverse un trou noir en attaque et les Wolves en profitent pour coller un 12-2 avant la mi-temps. Déjà +17 pour les Loups au break, ça commence à puer cette affaire pour les Mavs.

Comme on pouvait s’y attendre, les Mavs ont pris un coup sur la tête. Heureusement pour eux, Kyrie Irving est dans un bon soir et sa flambée au troisième quart permet à Dallas de ne pas prendre un trop gros naufrage mais les Wolves sont dans un fauteuil. Randle et Edwards s’amusent, Rudy Gobert envoie quelques gros dunks pour gonfler sa feuille de stats. L’écart s’approche des 30 points même si les remplaçants de Dallas réduisent un peu l’addition avant le money time.

On pensait ce match fini mais les Mavs ont envie de nous faire espérer. Kyrie Irving continue de scorer sur demande. Klay Thompson s’offre lui une place de choix parmi les shooteurs les plus dingues de l’histoire. Avec son 3ème tir primé de la soirée, il dépasse officiellement Reggie Miller pour devenir le 5ème joueur le plus prolifique de l’histoire de la NBA à 3-points.

Klay Thompson dépasse officiellement Reggie Miller dans la liste des snipers les plus prolifiques de l’histoire de la NBA. pic.twitter.com/3Pu7WLpPXo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2024

En à peine 5 minutes, Dallas a déjà diminué son retard de moitié. Et si ?!

Minnesota n’arrive plus à rien, la défense des Mavs fait un immense boulot et Kyrie est tout simplement inconscient pour porter l’attaque de Dallas. L’écart fond comme neige au soleil. Plus que 5 points d’écart avec 2 minutes et quelques à jouer, on a notre money time !

Kyrie Irving with a TOUGH and-1 to trim the Wolves’ lead 🔥pic.twitter.com/9MXFOtmKpe

— ClutchPoints (@ClutchPoints) December 25, 2024

Un gros shoot de Klay et une bonne défense dans la foulée mettent les Mavs à -2 avec la balle ! Un peu gourmand et probablement fatigué de ses efforts, Kyrie Irving était trop court à 3-points pour passer devant et Anthony Edwards (26 points) donnait de l’air aux siens de l’autre côté. Dur finish pour les Mavs, qui ont tout donné mais qui ont été un peu court pour finir ce qui aurait été le comeback de la soirée de Noel. Dans la douleur et non sans trembler, les Wolves relevaient la tête après trois défaites de rang.

Anthony Edwards with a CLUTCH bucket to put the Wolves up 4 🔥pic.twitter.com/mpFRKHRkAR

— ClutchPoints (@ClutchPoints) December 25, 2024