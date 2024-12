Luka Doncic (mollet) sort sur blessure face aux Wolves, inquiétude à Dallas

Déjà dans la difficulté face aux Wolves, les Mavs ont en plus perdu Luka Doncic sur blessure… Le joueur souffre du mollet gauche et a été déclaré out pour le reste de la rencontre.

Luka Doncic déjà de retour à l’infirmerie ? La star de Dallas venait d’en sortir après avoir raté deux matchs face aux Clippers. Face à Minnesota, Lulu s’est blessé en fin de première mi-temps après cette action.

Luka Doncic went back to the locker room after an apparent injury on this play. pic.twitter.com/R8xlcLdeHQ

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 25, 2024

Grimaçant pendant bien 30 secondes, il a ensuite fait signe qu’il devait être remplacé. Durant la pause, on a appris que c’était le mollet du All-Star qui posait problème, le forçant à manquer la fin de la rencontre.

Luka Dončić is out for the rest of the Mavericks’ Christmas Day game against Minnesota with a left calf strain.

More NBA from me: https://t.co/LGN9cVpMwn

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 25, 2024

On attend désormais l’update médicale pour savoir si cette blessure nécessitera une (plus ou moins longue) indisponibilité du Slovène. En son absence, Kyrie Irving va devoir se dépasser pour porter l’attaque de Dallas sur ses épaules.

Luka Doncic looks like he injured his left calf on this play

This is the calf Luka has been dealing with all season

Timeline to return is dependent on severity

Grade I: 1-2 weeks

Grade II: 4-6 weeks pic.twitter.com/WaF9QJtwfP

— Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) December 25, 2024

Source texte : Marc Stein