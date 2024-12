En ce 25 décembre 2024, Victor Wembanyama jouait son tout premier match NBA le jour de Noël. On peut dire qu’il n’a pas déçu, lui qui a carrément inscrit son nom dans le livre des records de la Grande Ligue !

Avant le match Knicks – Spurs de ce soir, seulement deux joueurs dans l’histoire de la NBA avaient réussi à inscrire minimum 40 points lors de leurs grands débuts au Christmas Day : Wilt Chamberlain et Tracy McGrady.

Désormais, ils sont trois.

The @spurs‘ Victor Wembanyama became the third player in NBA history to have 40 or more points in his Christmas Day debut, joining Wilt Chamberlain and Tracy McGrady. pic.twitter.com/yYKdSplwn3

Avec ses 42 points (ainsi que 18 rebonds et 4 contres), Victor Wembanyama détient désormais la troisième plus grosse marque pour un premier match à Noël.

Pendant un moment, on a même cru qu’il allait taper le record all-time de Wilt (phrase incroyable), mais Wemby n’a pas réussi à scorer dans les sept dernières minutes du match, et les Spurs ont fini par s’incliner. La performance reste quand même énormissime, surtout pour un joueur qui va fêter seulement ses 21 ans début janvier.

Toujours au rayon des stats, sachez aussi que Victor Wembaynama est devenu le premier joueur de l’histoire à sortir un match en 40 points, 15 rebonds, 4 contres et 5 tirs à 3-points.

Un alien, tout simplement.

Victor Wembanyama ce soir face aux Knicks :

42 points

18 rebonds

4 passes

4 contres

Tout le monde en parle.

En France et aux USA.

Match de superstar de Wemby en antenne nationale, au Madison Square Garden. pic.twitter.com/DLryp9wxi7

