Premier match au programme du Christmas Day, le Knicks – Spurs de 18h au Madison Square Garden représentait le parfait apéritif. Il s’est peut-être transformé en plat principal car ce sera difficile de faire mieux. Sous l’impulsion des perfs énormes de Mikal Bridges et Victor Wembanyama, on a eu droit à un énorme combat à New York !

Les stats de ce match fou, c’est par ici

Difficile de ne pas avoir les yeux rivés sur Victor Wembanyama dès l’entre-deux. La principale attraction de ce premier match de Noël, c’est clairement le Français de 2m24, sans manquer de respect aux Knicks.

Sauf que dans les premières minutes de la rencontre, c’est Mikal Bridges qui fait son show en enchaînant les buckets. Il porte les Knicks au scoring tandis que Wemby enchaîne plutôt les briquasses à 3-points. Victor pose néanmoins son empreinte en défense en bâchant déjà tout ce qui bouge, tandis que la marque est répartie en attaque côté Spurs.

Ce n’est que vers la fin du premier quart-temps que Victor Wembanyama commence à chauffer. Il a fallu patienter un peu, mais ça valait le coup d’attendre.

Victor du logo ! pic.twitter.com/469eRdkS92

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2024

À la lutte avec Karl-Anthony Towns, qui aide les Knicks à dominer dans la peinture en début de match, Wemby prend la confiance au tir et fait du Garden son jardin. Il est agressif sur KAT (qui a déjà deux fautes), il a la main chaude, il est partout au rebond et distribue même les caviars pour ses copains. En dehors de sa maladresse du début de match et de quelques turnovers, Victor survole tout simplement la première période.

Ses 24 points et 11 rebonds à la pause (lol) symbolisent sa domination, et permettent aux Spurs de prendre les commandes à New York.

Le rythme imposé par les jeunots San Antonio fait également mal aux Knicks. Devin Vassell, Stephon Castle ou encore Jeremy Sochan galopent et maltraitent l’arceau avec des dunks en transition. Les Knicks – eux – enchaînent les parpaings à 3-points et souffrent quand Jalen Brunson est sur le banc. Heureusement pour New York, Miles McBride et Precious Achiuwa trouvent la mire pour mettre fin à l’hémorragie, tandis que Mikal Bridges et Josh Hart se montrent précieux.

Victor Wembanyama à la mi-temps :

24 points

11 rebonds

4 passes

2 contres

Un ALIEN. pic.twitter.com/LtWcDzL8B1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2024

Menés de sept points à la pause (51-58), les Knicks prennent les Spurs à la gorge d’entrée au retour des vestiaires. L’homme qui sonne la révolte ? Karl-Anthony Towns, qui n’a pas l’intention de se laisser marcher sur les pieds par Wembanyama. KAT est hyper agressif et n’hésite pas à attaquer Wemby. Il lui met même un gros tir primé sur la tronche pour faire passer les Knicks devant (66-64 au milieu du troisième quart).

Les deux équipes se répondent ensuite coup pour coup : les Spurs retrouvent leur adresse à 3-points avec Wembanyama et Devin Vassell en tête de fil, tandis que New York peut compter sur un Jalen Brunson qui monte sérieusement en température.

Dans les trois dernières minutes du troisième quart-temps, le momentum rebascule en faveur des Knicks. Cette fois-ci, c’est Bridges qui enflamme le Garden en retrouvant son très gros rythme du début de match. Hustle play, and-1, tir primé en transition, ça fait la diff’ et les Knicks placent un 10-0 aux Spurs pour prendre l’avantage 88-83 avant les 12 dernières minutes.

.@TheGarden ERUPTED for this @mikal_bridges trey 🔊🔊

Vote Knicks #NBAAllStar | https://t.co/ZaYEPRZwLl pic.twitter.com/DT62shtRrR

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) December 25, 2024

Victor Wembanyama en a vu assez et décide de reprendre les choses en main. Spoiler, c’est violent.

Le phénomène français score 11 points en seulement cinq minutes au début du quatrième quart. Trop grand, trop adroit, il martyrise les pauvres Knicks, d’autant plus que le duo Tre Jones – Chris Paul et Justin Champagnie apportent leur contribution. New York garde néanmoins la tête hors de l’eau grâce à un ÉNORME Mikal Bridges, qui continue son festival. Michael Ponts plante trois tirs primés consécutifs, avant de servir Josh Hart à 3-points. 102-100 Spurs avec cinq minutes à jouer.

Dans le money-time, Bridges et Hart continuent de porter les Knicks, qui réalisent un gros run alors que Karl-Anthony Towns (5 fautes) et Jalen Brunson sont sur le banc. OG Anunoby y va de son 3-points, Miles McBride aussi, redonnant le lead à New York. Les Spurs connaissent eux un trou d’air offensif au pire moment. Comme un symbole, la réussite fuit Victor Wembanyama tandis que Mikal Bridges est véritablement sur un nuage.

4️⃣1️⃣ ball for @mikal_bridges 🔥 pic.twitter.com/IhgZPccyVG

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) December 25, 2024

Dans la dernière minute, les Knicks prennent jusqu’à six points d’avance. Un 3-points de Chris Paul redonne espoir à San Antonio mais les Spurs n’auront jamais l’opportunité d’égaliser, New York arrachant plusieurs rebonds offensifs pour sécuriser la win.

Score final : 117-114 pour les Knicks au terme d’un match de folie. Merci Mikal Bridges, merci Victor Wembanyama, merci le basket.