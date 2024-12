Jimmy Butler veut quitter le Heat avant la trade deadline de février !

Oh la bombe à l’heure du dessert ! Non, il ne s’agit pas d’une grosse caisse lâchée en douce par votre oncle voisin de tablée mais bien d’une information NBA de la plus haute importance : Jimmy Butler préfèrerait quitter le Heat avant la trade deadline de février. Le tuyau vient de Shams Charania, le téléphone toujours prêt à dégainer.

Ce n’était plus tellement un secret, étant donné la montagne de rumeurs autour de l’avenir de Jimmy Butler avec Miami. Cette fois, et dans la lignée de ses précédentes infos allant également dans ce sens, Shams Charania utilise des termes directs. Selon l’insider d’ESPN, Jimmy Butler préfèrerait quitter le Heat avant la trade deadline hivernale, soit le 6 février prochain. L’inverse des informations de Bobby Marks, qui indiquait lui que tout portait plus à croire que Butler finirait la saison en Floride.

Breaking: Six-time NBA All-Star Jimmy Butler prefers a trade out of Miami ahead of the Feb. 6 deadline, league sources told @ShamsCharania. pic.twitter.com/GpAI2BM9rf

— ESPN (@espn) December 25, 2024

Reste à savoir où le joueur pourrait être échangé. Toujours sous contrat, il ne contrôle pas spécialement son avenir sur ce point. Pat Riley voudra certainement en tirer la meilleure contrepartie possible, et c’est l’équipe capable de le satisfaire qui tiendra logiquement la corde. Il faut toutefois signaler l’intérêt des Suns et des Warriors, qui pourraient s’activer un peu plus dans les prochains jours afin de formuler une première offre et trouver éventuellement d’autres équipes pour monter l’opération.

Source : ESPN