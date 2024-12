Le Heat prêt à aller jusqu’au bout de la saison avec Jimmy Butler ?

Très présent dans les rumeurs de transfert, Jimmy Butler fait partie des gros dossiers à surveiller en vue de la NBA Trade Deadline de début février. Mais alors que son nom est associé avec plusieurs franchises, le scénario dans lequel il reste à Miami jusqu’à la fin de la saison prend de plus en plus de poids.

Le Miami Heat est-il prêt à aller jusqu’au terme du contrat de Jimmy Butler, quitte à prendre le risque de le perdre sans contrepartie à la Free Agency 2025 ?

Les prochaines semaines nous apporteront des éléments de réponse, mais visiblement c’est vers cette direction que pourrait se diriger le Heat de Pat Riley si l’on en croit Bobby Marks d’ESPN.

“En ce qui concerne l’avenir de Jimmy Butler, les équipes auxquelles j’ai pu parler s’accordent à dire de plus en plus que Butler sera toujours au Heat après la trade deadline, à moins que le sextuple All-Star ne devienne une distraction ou que le Heat ne reçoive une offre d’échange qu’il ne peut pas refuser.”

Jimmy Butler est certes un personnage extravagant, mais on l’imagine mal foutre le bordel au Miami Heat – une franchise qu’il respecte et avec laquelle il a joué deux Finales NBA – comme il a pu le faire chez les Wolves il y a quelques années pour forcer son transfert.

Ce qu’on imagine mal aussi, c’est qu’une équipe propose au Heat “une offre impossible à refuser”. Pourquoi ? Parce que Jimmy Butler – pour tout ce qu’il a accompli dans sa carrière – a déjà 35 ans, parce qu’il est en dernière année de contrat, parce qu’il connaît pas mal de pépins physiques et qu’il n’évolue plus à son meilleur niveau.

On sait que les Suns sont par exemple l’une des équipes les plus chaudes sur le dossier Butler, mais Miami ne semble pas vraiment emballé par la principale contrepartie que Phoenix veut proposer, à savoir Bradley Beal (selon Marc Stein).

There is a growing belief that the Miami Heat will not trade Jimmy Butler, per @BobbyMarks42

“…As for Butler’s future, there is a growing consensus among the teams I talked to that unless the six-time All-Star becomes a distraction, or the Heat receive a trade offer they… pic.twitter.com/4W5i1apB0Z

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 23, 2024

Les rumeurs entourant Jimmy Butler vont continuer d’animer l’actu lors des prochaines semaines, mais le Miami Heat pourrait bien aller jusqu’au bout avec sa star, et revoir son dossier cet été quand il sera agent libre.

Dit comme ça, la stratégie peut sembler risquée, sachant que Jimmy voudra tester le marché en déclinant sa player option à 52 millions de dollars dans quelques mois. Mais le Heat ne serait pas inquiet à l’idée de perdre Butler sans contrepartie, car seulement deux équipes en totale reconstruction – les Nets et les Wizards – devraient avoir du cap space en 2025 selon les projections de Spotrac.

Cela signifie que Jimmy Butler devra passer par la case sign-and-trade pour rejoindre un contender, ce qui donne un peu de marge de manœuvre au Miami Heat…

Source texte : ESPN