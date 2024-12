Giannis Antetokounmpo “énervé” par l’absence des Bucks au Christmas Day

Comme chaque année, le 25 décembre, la NBA nous offre de belles affiches pour fêter Noël comme il se doit. Mais pour la première fois depuis la saison 2017-18, les Bucks de Giannis Antetokounmpo ne sont pas au programme du Christmas Day. Et ça, le Greek Freak n’apprécie pas !

Certains auraient pris ça comme une opportunité de passer plus de temps en famille, près du sapin de Noël et des cadeaux. Mais pour Giannis, l’absence de son équipe au Christmas Day représente avant tout un manque de respect.

“Je suis un peu énervé, et je me pose des questions” a d’abord déclaré le Freak à l’insider des Bucks Eric Nehm (via The Athletic). Puis Giannis est parti dans un monologue, dans lequel il exprime son incompréhension concernant le choix de la NBA de ne pas programmer Milwaukee à Noël.

“Il y a probablement un algorithme au sein de la NBA qui montre quelle est l’équipe la plus attractive ou quelle est l’équipe qui attire le plus l’attention pour qu’elle puisse jouer dans le match de Noël. Il doit y avoir un algorithme, car s’il s’agit – comment dire – d’un concours de popularité, je peux vous donner des faits. Vous voulez que je le fasse ? On a deux des joueurs titulaires au dernier All-Star Game, Dame (Lillard) et Giannis, et le MVP du All-Star Game (Lillard), n’est-ce pas ? Et le numéro un des votes – pas dans l’Est, dans toute la NBA (Giannis) – ne participe pas au match de Noël ? Vraiment ? […] Peut-être que tout cela n’a rien à voir. Je pense que nous étions l’une des meilleures équipes de l’Est l’année dernière. Peut-être pas cette année, d’accord. Nous n’avons pas de match de Noël. Pourquoi ? Parce que nous sommes un petit marché ? C’est peut-être ça l’explication. Ou alors je veux croire ce que je vous dis, je pense qu’il y a un algorithme au sein de la NBA qui permet de choisir l’équipe qui aura le plus d’attention, le plus de téléspectateurs ce jour-là.”

Algorithme ou pas, duo All-Star ou pas, les Bucks ne joueront pas à Noël et ce pour la première fois depuis 2017. À l’époque, Giannis Antetokounmpo sortait d’une saison calibre MIP et d’une première participation au All-Star Game. Il est ensuite devenu l’une des plus grandes stars de la NBA (ce qu’il est toujours), assurant automatiquement un spot pour les Bucks au Christmas Day.

Les résultats décevants de Milwaukee depuis le fameux titre de 2021 (seulement une série de Playoffs gagnée) ont peut-être poussé la NBA à écarter la franchise du Wisconsin, qui en plus – faut bien l’avouer – n’est pas la plus glamour de NBA.

Giannis Antetokounmpo calls out the NBA for not scheduling him, Damian Lillard, and the Bucks to play on Christmas Day

“There’s gotta be an algorithm because if it’s — how can I say — like a popularity contest, I can give you facts. You want me to? Two of the NBA All-Star… pic.twitter.com/iWGUVvrQJm

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 23, 2024

En tout cas, Giannis n’est pas le seul à prendre ce snub comme une insulte. C’est également le cas de deux des visages les plus importants du succès de Milwaukee ces dernières années. Pour le pivot Brook Lopez, c’est “un manque de respect”. Pour Khris Middleton, c’est “clairement décevant”.

Jouer à Noël était devenu une habitude pour eux, et le signe que les Bucks étaient une équipe qui compte à bien des niveaux dans l’univers NBA. Compte-t-elle moins aujourd’hui ?

Giannis aura à cœur de prouver le contraire, dès son retour sur les parquets après Noël. Attention les yeux !

Source texte : The Athletic