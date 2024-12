Cette nuit, à 2h du matin, les Lakers affronteront les Warriors dans le quatrième match du Christmas Day. Un match entre LeBron James et Stephen Curry qui rappellera forcément leurs multiples affrontements en Finales NBA entre 2015 et 2018. “C’était comme un clash de rap” se souvient le King.

Pendant quatre années consécutives, les Warriors de Stephen Curry dominaient la Conférence Ouest tandis que LeBron James et les Cavaliers tapaient tout le monde à l’Est. Pendant quatre années consécutives, Golden State et Cleveland se sont affrontés sur la grande scène des Finales NBA, créant le genre de rivalité qui manque de plus en plus dans la NBA actuelle.

Lors d’une interview réalisée en compagnie des “OG’s” Kevin Durant et Stephen Curry, LeBron a comparé ces duels mémorables en Finales à un bon gros clash version hip-hop.

“Ces quatre années, Cleveland vs Golden State, c’était littéralement East Coast vs West Coast [grosse rivalité dans le monde du rap des années 1990, ndlr.], c’était comme un clash de rap. La Côte Ouest appartenait à Golden State, la Côte Est appartenait à Cleveland.”

Au cours des deux premières années, les Warriors de Curry et les Cavs de James ont tour à tour pris place sur le trône, Golden State remportant la première manche face à un LeBron esseulé en 2015, avant que ce dernier ne prenne sa revanche avec Kyrie Irving et Kevin Love dans ce qui reste sans doute la plus belle bague de l’histoire de la NBA.

Ensuite, à l’été 2016, Kevin Durant est entré dans la danse et a décidé de prendre part au beef. KD a en effet rejoint les Warriors cette année-là pour faire de Golden State une équipe totalement injouable. Les Californiens ont remporté les deux prochaines Finales face à LeBron et Cleveland (2017 et 2018), Durant étant à chaque fois élu MVP de l’ultime série.

“4 straight years Cleveland versus Golden State… it was like a rap beef.”

LeBron, Steph & KD… an exclusive interview with 3 NBA OGs playing this #NBAXmas on ABC & ESPN! pic.twitter.com/707KWrDy1L

— NBA (@NBA) December 24, 2024

Les Finales opposant Golden State à Cleveland ont véritablement caractérisé la NBA des années 2010. Entre niveau de jeu exceptionnel, scénario incroyable, et rivalité entre joueurs all-time qui voulaient leur place sur le trône du game, c’est tout le basket qui en est ressorti gagnant.

Source texte : NBA