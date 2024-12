NBA Top 10 All-Time : les plus belles bagues

Le lundi, c’est bien sûr le meilleur jour de la saison. Au menu aujourd’hui, l’Apéro TrashTalk vous régale avec un Top 10 All-Time des plus belles bagues… Une chose à vous dire : à vos classements et bon appétit !

Carmelo Anthony, James Harden, Chris Paul.

La vanne est faite et on peut donc passer au vrai classement, pour savoir qui de Dirk Nowitzki, Michael Jordan, LeBron James, Bill Russell, les Spurs ou le Heat décrocheront la timbale de nos deux loulous. Individuelles ou collectives, certaines bagues sont entrées dans l’histoire de par leur… histoire, la manière avec laquelle elles ont été gagnées. Même consigne que d’habitude, on peut critiquer, mais on envoie d’abord son classement en commentaires !