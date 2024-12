Malgré leur grosse victoire face à Atlanta cette nuit, les Nuggets réalisent un début de saison très décevant qui est symbolisé par une énorme Jokic-dépendance. La franchise de Denver pourrait ainsi devenir un acteur majeur de la prochaine trade deadline.

Il y a un an et demi à peine, les Nuggets étaient au sommet de la NBA en remportant leur premier titre face au Heat. Aujourd’hui, ils n’affichent qu’un bilan de 12 victoires – 10 défaites dans une Conférence Ouest sans pitié, et ont même réussi l’exploit de perdre face aux Wizards ce week-end.

Peut-être plus que jamais, tout le monde – en dehors de Nikola Jokic – doit se remettre en question à Denver. C’est notamment le cas du manager Calvin Booth, souvent critiqué pour sa manière de gérer l’effectif depuis le titre de 2023. L’effectif actuel montre de vraies limites et il va falloir trouver un moyen de mieux entourer le Joker.

The Denver Nuggets are actively exploring trades; per @TheSteinLine

“They are routinely described these days by league insiders as a team not only looking for trades but eager to do something — to shake things up any way they can”

D’après l’insider Marc Stein, les Nuggets pourraient bien secouer le cocotier d’ici au mois de février. Une news pas très surprenante au vu des résultats actuels de Denver. Mais la vraie question, c’est de savoir comment.

Toujours selon Stein, Denver est prêt à transférer le jeune intérieur Zeke Nnaji, mais ce n’est probablement pas grâce à lui que les Nuggets vont obtenir une contrepartie significative, à moins d’ajouter un capital draft conséquent. Et encore, pas sûr que ça suffise, d’autant plus que Denver ne peut aujourd’hui qu’offrir son premier tour de Draft 2031 (premier tour 2025, 2027, 2029 déjà transférés).

Cela veut dire que la franchise du Colorado devra lâcher un membre important de sa rotation, probablement un jeune joueur, pour espérer se renforcer. On se rappelle par exemple que cet été, Denver a envisagé le recrutement de Paul George mais a finalement dit non quand les Clippers voulaient Christian Braun, Peyton Watson ou Julian Strawther en échange.

Est-ce que les Nuggets envisagent de toucher à leur cinq majeur ? Sachant que Jokic est intouchable, que Braun fait partie des rares satisfactions cette saison, et que le duo Aaron Gordon – Jamal Murray est intransférable après avoir signé une extension il y a quelques semaines, seul Michael Porter Jr. (salaire d’environ 40 millions la saison, sous contrat jusqu’en 2027) est un candidat crédible pour un transfert.

Bref, vous l’avez compris, la marge de manœuvre des Nuggets (qui sont au-dessus du premier apron, avec les restrictions que ça implique) sur le marché des transferts est limitée.

Calvin Booth trouvera-t-il la parade pour ajouter de la profondeur à son équipe, et remédier à cette terrible Jokic-dépendance ?

Source texte : Marc Stein