Pour la première fois depuis le 20 novembre, Joel Embiid a retrouvé les parquets cette nuit à Chicago. Ce n’était que son cinquième match de la saison mais le MVP 2023 a bien noirci la feuille de stats (31 points, 12 rebonds) dans la victoire des siens. De quoi mettre définitivement derrière lui plusieurs semaines “déprimantes” ?

Joel Embiid a galéré en début de match face aux Bulls, avant de collectionner les buckets pour guider les Sixers vers la victoire. C’est le premier succès de Philadelphie cette saison avec Embiid, Tyrese Maxey et Paul George sur le parquet, le trio star de l’équipe qui veut désormais enchaîner les matchs ensemble pour permettre aux Sixers de sortir la tête de l’eau.

“Si nous restons en bonne santé, qu’on est ensemble sur le terrain, alors on a une chance contre n’importe qui.” a déclaré Embiid après le match. “Tout dépend de notre santé. J’aurais aimé pouvoir jouer dès le début, de jouer chaque match, chaque minute, mais parfois votre corps vous dit ‘Non’, et vous ne pouvez rien y faire.”

Le corps de Joel Embiid lui a dit “Non” très souvent en ce début de saison.

Plombé par son genou gauche qui n’arrêtait pas d’enfler, le pivot star des Sixers était abonné à l’infirmerie. Il n’a joué que quatre des 21 premiers matchs de Philadelphie avant la rencontre de cette nuit, lui qui avait aussi été sanctionné d’une suspension de la part de la NBA début novembre. Bref, une période très compliquée à vivre pour l’ancien MVP.

“Cela fait deux mois que je le dis. C’était déprimant. On n’a pas vraiment réussi à trouver la solution, et c’est extrêmement ennuyeux, parce que j’aimerais jouer tous les matchs.” – Joel Embiid

En son absence (mais aussi celle de Paul George et Tyrese Maxey), les Sixers sont tombés dans les profondeurs de la Conférence Est. Et pour ne rien arranger, beaucoup de turbulences ont entouré la franchise de Philly ces dernières semaines, Embiid étant notamment montré du doigt pour son manque de professionnalisme.

New ESPN story: Joel Embiid told ESPN his ongoing knee issues this year have been “extremely depressing” and “extremely annoying.”

“I would love to play every single game … but sometimes your body just says ‘No,’ and you can’t do nothing about it.”https://t.co/0SOmfBK7Ad

— Tim Bontemps (@TimBontemps) December 8, 2024

Est-ce que tout ça est désormais derrière lui ?

Difficile à dire. Le genou de Joel Embiid reste forcément source d’inquiétude, et les Sixers (7 victoires – 15 défaites) ont du chemin à parcourir pour retrouver les hauteurs de l’Est. Mais au moins, en ce lundi 9 décembre, il y a des signaux positifs à Philly et ça, c’est suffisamment rare pour le souligner.

Les Sixers restent en effet sur quatre victoires en cinq matchs, Joel Embiid est de retour, le Big Three a joué ensemble, et les phases finales de la NBA Cup vont permettre à Jojo et ses copains de souffler un peu. Un tournant pour les Sixers ?

