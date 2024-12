Cette nuit les Cavs ont perdu. C’est très rare. Et s’ils ont perdu, c’est en partie à cause du meilleur joueur du Heat cette saison : Tyler Herro.

Au 9 décembre on peut le dire de manière très officielle : Tyler Herro réalise la meilleure saison de sa carrière. Meilleure moyenne au scoring (23,5 points), à la passe (5), au pourcentage à 2-points, au pourcentage à 3-points. Propre, très propre. Leader, quand Bam Adebayo est sur courant alternatif et que Jimmy Butler rendrait alternatif le plus alternatif des courants alternatifs. Tyler the Creator, lui, a dégagé la houppette, la mèche, la crête ou tout ce qui était un peu trop Instagrammable pour un objectif clair : prendre les rênes de l’attaque du Heat. Et cette nuit, on a peut-être assisté à la perf la plus significative de sa saison, contre l’équipe possédant le meilleur bilan de la Ligue.

34 points à 10/19 au tir dont 5/9 du parking, 9/9 aux lancers, 6 rebonds et 7 passes en 36 minutes

Un troisième quart-temps phénoménal à la tête du run floridien, 34 pions au final et donc cette question qui se pose de plus en plus : Tyler Herro ne mériterait-il pas une première sélection de All-Star cette saison ? La tendance est plutôt à la hausse, et pour les sceptiques on vous laisse avec les highlights ci-dessous…