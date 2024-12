Pour la première fois de la saison, LeBron James n’a pas participé au match de son équipe cette nuit face à Portland. La faute à une petite douleur au pied gauche, mais aussi une volonté des Lakers de lui offrir un mini-break à trois semaines de ses 40 ans.

Face aux redoutables Blazers (non), les Lakers n’ont pas eu besoin du King pour s’imposer et ainsi mettre fin à leur très vilaine série de trois défaites de suite. LeBron James a en effet déclaré forfait après avoir participé aux 22 premières rencontres de Los Angeles cette saison. L’objectif des 82 matchs joués, c’est donc officiellement du passé, mais l’essentiel est ailleurs dans la Cité des Anges.

L’essentiel, c’est de faire souffler un peu le King.

“Bien évidemment, vous ne voulez pas le voir rater des matchs, mais il a une opportunité d’avoir quatre jours de repos avant qu’on ne reprenne l’entraînement. Je pense que ça peut lui faire du bien.” – J.J. Redick, coach des Lakers

Le prochain match des Lakers n’étant que vendredi, phase finale de NBA Cup oblige, les hommes de Redick ne s’entraîneront pas avant mercredi. Et après l’énorme effort du King dans la défaite à Atlanta en début de week-end (39 points, 10 rebonds, 11 passes en 43 minutes), l’heure est venue d’appuyer sur le bouton pause.

JJ Redick on LeBron missing Sunday’s game: “He has an opportunity to get four days rest before we practice again, so it could be good for him”

— Dave McMenamin (@mcten) December 9, 2024

À quasiment 40 ans et dans sa 22e saison NBA, LeBron a connu – entre fin novembre et début décembre – l’une de ses pires périodes en carrière sur le plan individuel, avant de retrouver la lumière ces derniers jours. Pas de doute qu’un peu de repos l’aidera à finir l’année sur une bonne note.

Source texte : ESPN