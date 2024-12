Avec une série en cours de quatre défaites consécutives, Portland semblait être l’adversaire idéal pour se remettre sur le droit chemin. Si les Lakers se sont imposés 107 – 98, il n’y a clairement pas de quoi s’enflammer.

Malgré l’absence de LeBron James, sa première de la saison, Los Angeles n’avait aucune excuse pour ne pas s’imposer face à une équipe de Portland plus qu’abordable. Mieux encore, on était parfaitement en droit de s’attendre à une grosse performance des Lakers histoire de passer un message au reste de la Ligue. Autant vous le dire tout de suite, cette grosse performance n’est jamais arrivée.

La faute à une entame de match plutôt poussive.

Après le premier quart-temps, les coéquipiers d’Anthony Davis sont menés 28 – 22. Dès les 12 minutes suivantes, le vent tourne et les Angelinos passent un 37 – 17 sur le deuxième quart-temps pour mener de 15 points au moment de rejoindre les vestiaires.

À partir de là, les Lakers se contentent de contrôler la rencontre malgré les tentatives de retour des Blazers. Portland ne parvient pas à finir son comeback et Los Angeles rajoute un ultime coup de collier dans l’ultime pour flirter avec les 20 points d’avance.

Si Anthony Davis finit la rencontre avec 30 points et 11 rebonds et D’Angelo Russell avec un gros double-double à 28 points et 14 rebonds en sortie de banc, la bonne nouvelle de la soirée n’est pas ici.

Qui dit blowout, dit entrée de Bronny James. Ici encore, pas d’enflammade au menu, le rejeton de LeBron a seulement eu le droit à deux minutes de jeu. Si en attaque, il n’a pas produit grand chose d’intéressant, il faut dire que le temps qui lui a été accordé a été moindre, en défense, il s’est donné à l’image de ce contre qui a de quoi rendre fier papa.

BLOCKED BY JAMES

Bronny James gets the huge block to deny an easy bucket pic.twitter.com/CmtPq2dKIh

— LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow) December 9, 2024

Bref, les Lakers s’imposent 107 – 98 et mettent fin à leur série de quatre défaites consécutives. Si la manière n’est pas forcément au rendez-vous, la victoire est bien présente et c’est le principal.